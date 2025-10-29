我是廣告 請繼續往下閱讀

我國腳踏車大廠巨大9月底因被涉及強迫勞動，美國海關暨邊境保護局（CBP）發布暫扣令（WRO），暫停台灣製造的自行車等輸入。巨大今（29）日表示，代表團已經跟美方正式會面，討論現況以及後續改善，會議氣氛正面且具建設性。巨大代表團10月下旬，在華盛頓特區與美國海關暨邊境保護局（CBP）正式會面。美方肯定巨大集團在暫扣令發布後，積極應對態度跟作為，並且第一時間就展開建設性溝通與會議；同時認同巨大把勞動人權納入企業永續治理的目標並且積極實踐。CBP在會中強調，此案並非為了懲處巨大，而是希望透過與企業協作，推動企業在勞動與人權治理上的提升。巨大則明確表示願與CBP積極協作，而成為勞動與人權治理提升上的正向案例，也感謝CBP迅速回應，讓巨大得以當面澄清相關事實，並說明持續進行中的提升與改善。會議氣氛正面且具建設性，雙方就事實現況與後續改善方向進行充分交流。巨大表示，已委請國際第三方評核機構展開查核作業，範圍涵蓋員工訪談、文件檢視、工廠與宿舍的實地評核，內容包括工作環境與生活設施的整體檢視。美國CBP也說，第三方評核報告為CBP相關作業程序中的重要一環。目前暫扣令僅適用於巨大在台灣製造廠輸美產品，其他市場如歐洲、亞洲均不受影響。巨大強調美國仍為其重要市場，當地銷售持續進行；短期部分出貨或延遲，已啟動應變機制並積極協調，致力將影響降至最低