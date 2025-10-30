我是廣告 請繼續往下閱讀

▲縣議會第20屆第6次定期會中進行施政總報告，以全齡照顧、城市進化、產業升級、文化觀光、屏東韌性等，五大面向展現成果與未來願景。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣長周春米29日在縣議會施政總報告中，以「全齡照顧、城市進化、產業升級、文化觀光、屏東韌性」五大策略為主軸，展現縣政成果與未來願景，並宣布115年1月起推出「未滿一歲嬰幼兒營養補助金」，每名嬰幼兒最高可領2萬4千元，象徵全齡照顧再升級。周春米指出，屏東推動全齡照顧政策成果豐碩，包含敬老卡點數翻倍、生育津貼首胎2萬元、第2胎以上3萬元，並廣設公共托育中心與孕婦交通補助。新制營養補助將針對自114年起出生、父母設籍並實際居住屏東滿一年的嬰幼兒，每月發給2,000元、為期一年，縣府編列9,800萬元預算，減輕新手家庭育兒壓力。在城市建設上，縣府推動高鐵、高捷延伸與屏南快速道路等交通建設，並升級多座公園與運動場館；同時興建1,130戶社會住宅，打造安全宜居環境。產業方面，屏東納入半導體S廊帶與國家火箭發射場計畫，帶動高科技產業鏈進駐，預估創造1,400億元效益。縣府並與學界合作培育太空與科技人才，推動「台灣盃火箭競賽」吸引青年投入。周春米也提及，縣府積極推動港灣升級、治水防災及農業復建，並持續向中央爭取經費建設，展現屏東在極端氣候下的韌性與行動力。