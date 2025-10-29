我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）傳奇球星「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）近日在節目《MJ：Insights to Excellence》（卓越洞察）第二集中，針對當今聯盟盛行的「養生籃球」發表看法，明確表示自己「完全不認同」。所謂的「養生籃球」是指球隊為了減輕球員身體負擔，即使球員並未受傷，也安排他們輪休。喬丹所屬的年代，球員除非受傷，幾乎不會主動缺席比賽，而近年健康球員休兵情況頻繁，甚至促使NBA修改規定，球員必須出賽至少65場例行賽，才有資格競逐年度獎項。喬丹在節目中直言：「我從來不想錯過任何一場比賽。每一場比賽都是我證明自己的機會。球迷買票是為了看我打球，我想讓那位辛苦工作買到票、坐在最高層的觀眾感到值得。」喬丹強調，他理解傷病帶來的限制，但無法接受健康球員選擇不打：「如果身體能打，只是單純不想打，那是完全不同的心態。」喬丹笑著表示，即便觀眾席上有人衝著他叫罵，他也會選擇用實際行動回應，「就算他在罵我，我也要用表現讓他說不出話來。」他強調，身為一名職業球員同時也是表演者，必須明白球迷是為了看球而來，「既然觀眾買票進場，你就有責任上場，用你的表現去回饋他們。」回顧喬丹的職業生涯，他的耐戰度幾乎無人能比。在15個賽季中，喬丹有9次全勤出賽82場，包括他39歲、效力華盛頓巫師的最後一季。他總共12個賽季出賽超過78場，僅有因為腳骨折時的1985-86賽季、以及膝蓋手術的2001-02賽季缺席較多比賽。喬丹在1997年總決賽對猶他爵士的「流感之戰（Flu Game）」中更是傳說。比賽當天他疑似食物中毒，連賽前熱身都沒做完全，就帶病攻下38分，率隊以90：88取勝，成為NBA經典傳奇之一。如今，NBA能全勤打滿82場的球員屈指可數。上賽季僅11名球員達成此成就，卻無一人入選全明星。全明星當中出賽最多的是哈登（James Harden），共出賽79場。喬丹最後說道：「如果我能上場，我就會上。這是對球迷、對比賽、也是對自己的尊重。」