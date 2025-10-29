我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 《反轉世界：福田繁雄的視覺幻象典藏展》「關係」展區聚焦於人與人、物與物之間的連結。（圖／高科大提供）

▲《反轉世界：福田繁雄的視覺幻象典藏展》 「一日狂想」展區以生活為靈感。（圖／高科大提供）

日本設計大師福田繁雄（Shigeo Fukuda）相隔15年再度於台灣完整展出經典作品。由國立高雄科技大學重磅策展的《反轉世界：福田繁雄的視覺幻象典藏展》，將於11月7日起於高雄市文化中心至高館盛大開幕，並同步於高科大建工校區藝文中心聯展。此次展覽精選超過百件原版海報與珍稀手稿，兩大展區完整呈現大師如何在生活節奏與人際張力之間，以錯覺、空間與符號語言構築出具思想深度的視覺幻象。被譽為「視覺語言的魔術師」的福田繁雄，與德國 Gunter Rambow、美國 Seymour Chwast 並列為當代世界三大平面設計大師。他的作品以錯視、雙關與幽默手法顛覆傳統，將哲理與詩意注入平面圖像，挑戰人們對「看見」的想像。《反轉世界：福田繁雄的視覺幻象典藏展》精選超過百件原版海報與珍稀手稿，分為「一日狂想」與「關係」兩大展區。「關係」展區聚焦於人與人、物與物之間的連結，透過正負空間與雙關圖形設計，展現福田繁雄對人性與世界的細膩洞察；而「一日狂想」展區則以生活為靈感，描繪大師從晨起、通勤、工作到夜晚休憩的創作節奏，讓觀眾在日常中重新體會幽默與詩意交織的設計思維。作品原典藏於東方設計大學，隨校區整併後由高科大永續保存與策劃展出，象徵設計教育與文化精神的延續。《反轉世界：福田繁雄的視覺幻象典藏展》將於2025年11月7日至11月18日在高雄市文化中心至高館登場，並於高科大建工校區藝文中心同步展出至2026年1月15日。開幕當天福田夫人與女兒將會親臨現場，並由2024年國家文藝家得主林磐聳教授於現場進行導覽。主辦單位指出，當觀者步入展場，將不只是看見圖像，而是看見設計如何以幽默與洞察，重新定義人類的視覺經驗與創意疆界。誠摯邀請全台設計專業人士、學生及社會大眾一同參與，親身感受福田繁雄以幽默、洞察與創造力翻轉世界的視覺魅力，共同見證這場難得一見的國際設計盛宴。