美國總統川普今(29)日抵達韓國，在韓國慶州市的APEC峰會上發表演說，他在談話中再度提到包含台積電在內，各國及各企業對美的投資，同時也公開調侃美國聯準會主席鮑爾，引得在場企業高層和領導人都鬨笑起來。川普稍早在演說內容中再度提及台積電，「我們有真實的數據，顯示了現在是投資美國的絕佳時機，沒有比這更好的，自總統大選以來，台積電已承諾在美國投資1千億美元，他們來自台灣，還有很多來自台灣的公司，正在美國建廠。」川普在演講中也盛讚輝達執行長黃仁勳是「了不起的人物」，甚至當場點名黃仁勳是否有在現場，他提到，黃仁勳的公司擁有最先進的晶片技術，台積電在內等企業在美國亞利桑那州等多地建立大型工廠，為美國民眾創造優質就業機會。川普還點名日本豐田汽車以及韓國的造船業，許多工廠正在美國創建，汽車工廠也在建設中。日本豐田汽車公司宣布將投資100億美元；他提到，韓國是一個非常重要的合作夥伴，美國過去曾每天建造一艘船，但現在不再造船了，造船業已經落後了，並稱韓國在造船技術方面領先，因此與美國展開合作。對於明天將進行的川習會，川普表示，「中國國家主席習近平明天將到訪，會與他見面並達成美中貿易協議」，他強調，透過對話談協議與協商，比起戰爭好上太多，並提到此次亞洲行自己與馬來西亞、柬埔寨和日本簽署了具有里程碑意義的協議，與韓國的協議也將很快敲定；他自認，全世界都在關注中美能否達成協議，「我認為我們肯定能達成協議。」川普也在演講中大酸美國聯準會主席鮑爾，再度諷刺他「太遲緩了」，批評他在降息方面拖延不決，引得在場的企業高層和領導人發出了陣陣笑聲；他認為鮑爾的行動不僅落後歐洲，還損害了商業信心；川普稱，美國不會出現一種聯準會，會因為擔心未來 3 年內可能出現通膨而提高利率。