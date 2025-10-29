我是廣告 請繼續往下閱讀

先前疫調說不清獸醫人數 陳駿季：由中央組專家團隊釐清

農業部防檢署今（29）日召開非洲豬瘟中央災害應變中心記者會。而指揮官、農業部長陳駿季宣布，中央正式統籌，邀請專家組成疫調團隊，包括獸醫師、大專院校等約10人，今日下午正式啟動疫調，針對如人員調查、獸醫師人數等，之前較無法完整說明的疫調更明確釐清。非洲豬瘟中央災害應變中心於今日召開記者會，陳駿季說，在第一輪疫調後，目前啟動第二輪疫調，而專家提出，在緊急狀況下，為了加速疫調時間，盡速將人事物釐清，中央應變中心也決議正式啟動專家疫調團。陳駿季提到，疫調團隊由中央政府統籌，邀集相關獸醫師、獸醫所、防檢署、農科院獸醫師及大專院校老師等，組成約10人疫調團隊，今日下午正式啟動疫調。陳駿季指出，會針對先前疫調中較無法有完整說明的部分，如人員調查訪視，因為過去一段時間內，人員的調查包括獸醫師人數等，答覆反覆，因此為了更為明確，由中央政府釐清相關疫調。陳駿季也說，廚餘部分因為先前疫調曾提及梧棲清潔隊的廚餘去向，需釐清是否僅在台中案場或是有去其他地方，導致其餘場可能需要匡列，這是中央組成疫調團要協助地方無法釐清的部分。相關部會的部分，陳駿季也說，行政院長卓榮泰稍早聽取專家意見，也要求農業部、環境部及內政部共同努力配合疫調團隊。他強調，希望、也要求台中市政府全力配合，讓疫調早點釐清，早點找到可疑病原來源；且防疫工作不分中央地方，要共同努力才可將病毒清除，希望可朝清零目標，因為唯有清零才可提升豬產業的競爭力。