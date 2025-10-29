GD權志龍（G-Dragon）世界巡迴演唱會《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]》，本周末11月1日、11月2日於台北大巨蛋舉行安可場，周邊餐廳「訂位爆滿」，幫大家詢問築間紫木槿韓餐酒館、金色三麥SPORTS NATION、TOK盡興食光、STAR HUTONG星胡同、樂天小香港、勝勢日式豬排，還有機會吃到的時間、優惠菜單一覽。內行人建議，即使是吃麥當勞、摩斯漢堡、統一超商7-11或全家便利商店，建議「最好提前1～2小時」抵達較為保險。
築間「紫木槿韓餐酒館」：本周末訂位已經客滿！
築間集團「紫木槿韓餐酒館」表示：「本周末預約訂位已經客滿」。業者表示，「建議可以提前1～2小時到現場或電話詢問是否還有空位。」分享「只要大巨蛋有舉辦賽事、演唱會或活動訂位非常踴躍，建議提前2周提前訂位」。
優惠活動：「演唱會應援餐」749元開吃「GD調酒 x 2＋奶醬松露薯條＋初雪起司炸雞／甜辣洋釀炸雞 (2擇1)；每桌限點乙組套餐，內用／外帶皆適用。到店消費滿400可享GD調酒（黑罐應援調酒）加購價優惠169元/罐。
紫木槿韓餐酒館 台北大巨蛋店 資訊
地址：台北市信義區忠孝東路四段515號D區1031
時間：11:00-00:00
電話：02-2766-9905
線上訂位點此進
TOK盡興食光：周末六日全日客滿！
TOK盡興食光表示，這周末六日11月1日、11月2日演唱會日，「目前已全日預定滿位」。
通常訂位狀況因平假日、演唱會、賽季各有不同，業者分析，訂位一個月前開放，有特殊需求的客人一般都會提前訂位，例如11月2日中午就有多人數20位的訂位；而演唱會性質會以進場前2～3小時為高峰期，客人用餐也會比較迅速，相對的翻桌率高（平均一小時翻一次台，約為平常的2倍）。
建議未訂位客人可避開上述高峰期，避免久候。或可提前致電至TOK大巨蛋店，請門市登記候補訂位，若有訂位取消可直接候補。
優惠活動：11月1日(六)15:00-18:00、11月2日(日)15:00-18:00，憑大巨蛋當日活動票根（含演唱會門票）至B2花園綠廊贈獎處，送「100元電子折價券」，使用期間至11月30日(日)，於遠東Garden City大巨蛋店影城棟1F光之花園、1F食尚庭園，單筆消費滿200元可使用一張（恕不累折）。11月6日(四)至11月7日(五)周慶首二日，TOK內用單點「鹹蛋黃海鮮扁麵」、「椒麻奶油中卷扁麵」二份限定麵食享「現折222元」優惠（內用10%服務費另計，優惠不併用）。
TOK盡興食光 大巨蛋店 資訊
地址：台北市信義區忠孝東路四段515號1樓D區1002
電話：02-2765-6228
時間：周一～周日11:00-22:00
線上訂位點此進
金色三麥「SPORTS NATION」：訂位8成滿！
金色三麥旗下SPORTS NATION店長張龍杰表示：「前一個禮拜訂位有8成，跟球賽部分差不多。有演唱會跟比賽日都會爆滿，平常建議可以13:00-14:00左右的時段，或者晚餐時間前來。」並分析「演唱會是18:00，參加演唱會的人大約會在14:00-16:00集中用餐。中午時段或是18:00過後的晚餐時段比較有機會用餐。」
優惠活動：10月31日本周五萬聖節，Trick or Treat at SPORTS NATION，當天20:00-22:00將有派對活動，入場每桌享「即拍即印」服務；抽獎活動最大獎整桌免單（8人以上團體不適用）。還有「裝扮大賽」每桌推派一位最猛裝扮代表，21:30開放現場眾人掃碼線上投票，第一名「酒卡5000元」、第二名「酒卡3000元」、其餘參賽者可獲「酒牆體驗券」一張。
SPORTS NATION 大巨蛋店 資訊
地址：台北市信義區忠孝東路四段515號1樓D區1014
時間：周日至周四11:00-23:00、周五六11:00-00:00
線上訂位點此進
STAR HUTONG星胡同：預估周末人潮提升2成！
STAR HUTONG星胡同表示，「球賽與演唱會所帶來的人流多以現場客為主，預估較平常周末提升2成。」《NOWNEWS》實際上網路訂位系統查詢，中午與晚餐時段還可訂位。
STAR HUTONG星胡同 大巨蛋店
地址：台北市信義區忠孝東路四段515號D區
時間：12:00-15:00、17:00-21:30
電話：02-2766-0166
線上訂位點此進
樂天小香港：特製「外帶套餐」180元起！飲料加價購
樂天小香港表示，「僅開放11:00、12:30、14:00三個時段訂位（若活動可能無法提供訂位），其他時段以現場候位為主。」不過考慮大巨蛋人潮眾多，樂天小香港特別推出順手外帶套餐180元起，推薦「小香港招牌點心組」200元、「蘿蔔香滷牛楠飯餐盒」260元，還可享港式凍檸茶、冰火菠蘿油包加價購優惠。讓歌迷不用餓著肚子high唱。
樂天小香港 大巨蛋店 資訊
地址：台北市信義區忠孝東路四段515號B2
時間：11:00-22:00
電話：02-2761-5068
線上訂位點此進
勝勢日式豬排：無開放訂位！「勝・巨蛋漢堡」外帶
勝勢大巨蛋店表示：「無開放訂位，建議提早到場候位。」由於座位有限，怕消費者等候餓肚子，也提供「勝・巨蛋漢堡」、「勝・蝦排漢堡」提供外帶。與知名烘焙坊「吳寶春麥方店」獨家合作，帶有奶香的鬆軟布里歐麵包、搭配14公分超大尺寸酥炸「究好豬」腰內豬排，刷以特製甘口豬排獨家醬汁，再搭配自製塔塔醬、高麗菜絲，飽足感滿分。
本周六11月1日起冬季限定廣島牡蠣季開吃，「酥炸廣島牡蠣鮮牡蠣里肌豬排套餐」490元，吃得到鮮美廣島牡蠣搭配酥香里肌豬排，海陸雙饗好滿足。
勝勢日式豬排 大巨蛋店 資訊
地址：台北市信義區忠孝東路四段505號B2
時間：11:00-22:00
電話：02-2761-5168
速食、超商也大排隊！內行人建議：「1～2小時前抵達」較保險
而內行人分享，「曾在演唱會及棒球賽事期間，光是買個超商也排隊40分鐘，而且動線只能前進、不能後退，想買什麼最好先思考好，跟著隊伍一邊前進一邊抓取，最後還可能只能縮在牆壁邊邊吃」。提醒朝聖歌迷們，如果台北大巨蛋餐廳都客滿了都進不去，即使是吃麥當勞、摩斯漢堡、統一超商7-11或全家便利商店，「建議最好提前1～2小時抵達」較為保險。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
資料來源：紫木槿韓餐酒館、SPORTS NATION、TOK盡興食光、STAR HUTONG星胡同、樂天小香港、勝勢日式豬排
