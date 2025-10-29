我是廣告 請繼續往下閱讀

▲聯華林德大宗氣體及清淨能源副總經理沈欣儒，說明加氫站加氣槍。（圖／記者李青縈攝）



加氫站營運倒數！主要工業氣體廠商聯華林德，不只引入台灣首部氫燃料電池重型卡車，大宗氣體及清淨能源副總經理沈欣儒透露，位於台南樹谷園區的首座加氫站已完成建置與測試，等待主管機關核發執照，預計在今年底正式營運。在先前引進的小型氫能車與氫能巴士後，聯華林德為滿足大型運輸需求，引入氫燃料電池重型卡車，期望透過近距離接觸，讓政府及產業界共同檢視氫能重型載具的落地因應。沈欣儒指出，傳統電動車相比，氫能卡車具有載重量不被電池重量稀釋影響、加氫時間短只要約僅15至20分鐘，以及行駛距離長等優勢，適合台灣南北長途運輸，因使初期加氫站數量建制不需要太多。目前國內有高雄、台南樹谷兩處加氫站，目前已經建置完成在等待主管機關核發執照，沈欣儒表示，加氫站在上半年已經完成，預計在12月跟中油一起舉辦開幕典禮，正式營運啟用。沈欣儒表示，氫能應用已經從工業擴展到運輸、能源；氫氣顏色上也由灰色（副產物含碳排）逐步轉向綠色（製造過程接近零碳排）。而我國在台灣氫能技術並非問題，目前屬於「藍氫」，真正挑戰在於規模化及降低成本。沈欣儒指出，大型車量進口上看兩千萬元，仰賴政府支持支持，沒有補助，業者購置意願低；而我國目前雖然有相關法規，但是國內沒有檢測量能，現在氫能車輛的檢測都在國外完成，再跟國內主關機關申請來台；期待政府將逐步在台灣導入本地認證。