被網友封為「吸水怪獸」的三菱除濕機升級了！台灣三菱電機今（29）發表「美空感」全新系列除濕機，最大除濕力可達28公升／日，標榜業界第一。全系列主打日本原裝進口、符合2026一級能效標準，建議售價3萬6900元也是業界第一。三菱全新除濕機功能、特色與售價一次看。
台灣穩居三菱電機海外銷售第一
台灣三菱電機（Mitsubishi Electric）今（29）天下午舉行除濕機新品發布會。台灣三菱電機空調冷熱家電事業部部長伊坪道廣在會中表示，台灣是三菱電機海外銷售第一名，2014年首次在台灣引進大容量除濕機，從2015年開始穩占大容量除濕機銷售第一名，本次發表28公升除濕機，也有信心能繼續獲得台灣消費者青睞。
美空感旗艦機四大主要特色
三菱電機的「美空感」系列除濕機是旗艦機種，共有28公升（MJ-EHV280KX-TW）、22.5公升（MJ-EHV220KX-TW）及18公升（MJ-EHV180JX-TW）三機型。建議售價為3萬6900元至2萬8000元。
台灣三菱電機空調冷熱家電事業部副事業部長陳煌隆說明功能特色，包含「史上最強除濕力」，每日除濕力最高28公升，相當每人兩周要喝的水；其次是「日本原裝進口」、「超前符合台灣2026一級能效規章」及「全系列階為變頻機種」等，其餘亮點特色如下：
📍Smart Auto智能模式：透過多種感測器，全天候AI自動監測室內空氣品質，並自動切換抽濕與空氣淨化功能，無需手動調整。
📍高效空氣淨化：搭載HEPA濾網可過濾PM2.5懸浮微粒，活性碳濾網則能有效去除異味。
📍五段熱交換器+變頻壓縮機：在原有「副冷凝器、蒸發器、冷凝器」三段結構上，新增兩道自然循環，包含「散熱器、預冷器」，在空氣進入蒸發器之前預先冷卻，藉此提升除濕力。
📍5.5公升大水箱與提把設計：水箱改設計在機身側邊，採用5.5公升大容量水箱，加上提把設計，可單手提起，也不需經常倒水。不過只有28公升及22.5公升兩機型有水箱提把設計。
📍100度廣角大範圍送風乾衣：出風口可100度廣角自動擺葉強力送風。三菱電機標榜可一次乾燥34件襯衫。
📍內部乾燥功能與靜音運轉：運轉結束後可啟動此功能，保持機體內部乾爽，防止黴菌滋生。 靜音模式下，除濕運轉音量為34dB。陳煌隆說明，34dB相當於在圖書館的環境音。
📍體積：最高階28公升與22.5公升機型尺寸為，寬深高 424 x 320 x 675 mm，外觀有如一台迷你小冰箱。另外18公升機型尺寸為 410 x 285 x 650 mm。
三菱電機28公升除濕機建議售價與定位
陳煌隆指出，十年前台灣除濕機普遍容量為5-10公升時，三菱電機在台灣推出21公升大容量除濕機，「人家一台賣幾千塊，我們一台賣兩萬多，大家都說我們瘋了，但我們還是賣到缺貨」。
這次，28公升的除濕機建議售價為3萬6900元，陳煌隆笑說：「價格也是業界第一！」他坦承「很多人說三菱電機產品定位與定價，讓人覺得『入手很難』」，但就像iPhone每年都出新機一樣，認為有需求、加上有政府補助，把握好商品做汰換是好選擇。首批預計在11月中旬抵達台灣。
486團購雙11活動與優惠
此外，486團購搭上政府普發現金一萬的熱潮，在10月31日至11月20日推出「雙11狂歡慶」，提供全館最低36折起的優惠，協助民眾將普發金轉化為更有價值的家庭投資。瞄準居家舒適需求，今年雙11熱銷品項鎖定除濕、烘衣等大型家電。其中，LG除濕機系列祭出「11」結尾的限定歡慶價，1公升機型甜甜價1萬3511元、14公升機型1萬4911元，皆再加贈烘物箱。而且不限金額下單可參加111份好禮抽獎，單筆滿萬元還有機會抽中市價7萬4800元的LG洗乾衣機堆疊組，讓普發一萬發揮最大效益。
