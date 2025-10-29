我是廣告 請繼續往下閱讀

台中成為非洲豬瘟破口，事後包括疫調與廚餘處理方式荒腔走板，而疫情恐嚴重衝擊產業，對此新北市議員卓冠廷今（29）日表示，籲市長侯友宜硬起來協助新北人民對台中市府提起集體訴訟，新北人民不要替台中市府失職而釀成的人禍買單，拒絕為惡搞、不負責任、疫調都做不好、廚餘都無法處理的盧秀燕市府背鍋。卓冠廷說，台中爆出非洲豬瘟還荒腔走板，如果失守全國損失恐怕2000億，非同小可。身為議員支持市府補助、全力協助人民損失，建立完善轉型機制共度難關。但拒絕為台中市府的錯誤買單；拒絕為惡搞、不負責任、疫調都做不好、廚餘都無法處理的盧秀燕市府背鍋。卓冠廷說，今天自己在議會要求侯友宜硬起來，捍衛新北產業，協助豬農、商號、蒙受損失的人民，對盧秀燕市府提起集體訴訟，本案由副議長裁示交由市府研議。卓冠廷表示，市長侯友宜後來又鬧脾氣了，嗆邊境入侵也要咎責，但市長不可能不知邊境管制這幾年來已經嚴格抵擋了多少中國來的豬瘟肉品。反觀顯而易見的，連日的荒腔走板，連檢體都用超商宅配的盧市府是這次疫情的真正破口，強調「全力防堵、全力捍衛人民權益，做就對了」。