北台灣最近下了超過一個禮拜的雨！南部網友曬「晴天」照向北部人科普什麼是晴天引發討論，但其實根據氣象署統計，南部的台南和嘉義兩縣市，平均相對濕度其實比台北還高。三菱電機今（29）揭開除濕機「北部才要開除濕機」、「除濕時人不能在室內」、「除濕機功能越簡單越不容易壞」等三大迷思，一一破除。
台灣除濕機市況曝：每年約50萬台
三菱電機今（29）發表「美空感」全新系列除濕機，最大除濕力為28公升／日。台灣三菱電機空調冷熱家電事業部副事業部長陳煌隆說明，空調平均台數每年約100萬台，而目前「家裡有2台空調，就會有1台除濕機」，也就是說除濕機每年約50萬台，且疫情後大家都重視居家環境，讓除濕機成居家標配產品，曲線是穩定成長。
發表會上，三菱電機也公開最新網路調查指出，高達60.8%的受訪者每週至少開啟除濕機1至2天，有9.3%甚至天天運轉。在使用目的部分，62%是為解決室內霉味與潮濕問題，42.3%將除濕機用來乾衣，另有33.1%是為健康考量。而消費者最在意的痛點耗電，其次為噪音干擾及水箱容量太小要頻繁倒水。
除濕機迷思一：北部才要開除濕機？
三菱電機指出，根據氣象署資料顯示，全台平均相對落在70%-90%間，台南、嘉義相對濕度高於台北，顯示「全台灣都需要除濕」，才是真實情況。
我們進一步檢視「氣象署1991-2020年間各測站相對溼度」統計，發現宜蘭平均相對濕度為80.7%，是全台灣本島最潮濕的縣市。而刻板印象很濕的基隆，相對濕度為76.6%、台北75%。月前雨下到分隔島「長香菇」高雄，平均相對濕度和台北一樣是75%，特別的是台南75.6%、嘉義78.8%，平均相對濕度都比台北還高。
除濕機迷思二：除濕時人不能在室內？
陳煌隆說明，「除濕時人不能在室內」這說法，是過往因設備不靈敏而造成的，但目前已透過技術克服此問題，「設備跟人可以同時使用」。他以三菱電機新發表的除濕力為例，說明就算睡覺時開啟，因為靜音模式下分貝數為34dB，且有AI智慧偵測可依濕度、空氣品質切換最佳運轉模式，還有多重安全保護機制，安全無虞也不影響睡眠品質。
台灣電力公司日前也澄清此迷思，強調早期除濕機未具濕度控制功能，長時間運轉確實可能導致空氣過乾，但現在的除濕機普遍都具備「濕度控制」功能，只要設定在55%至65%間，與人體最佳濕度約60%相同，就不會造成脫水或不適。
除濕機迷思三：功能越簡單越不容易壞？
陳煌隆說明，確實有部分消費者有如此看法，但這一點在這時代已被克服。他舉三菱電機新發表的28公升除濕力除濕機為例說：「AI就一鍵，功能自己判斷。用設計的能力，轉化成使用的便利。」
此外，也有消費者會覺得「沒壞就繼續用」、「當初買時也是一級能效」。陳煌隆表示，三菱電機15年機齡以上除濕機仍在使用的大有人在，但因機器使用上難免會有耗損，「十年前的一級能效，現在可能是五級能效」。他建議，除濕機使用年限十年左右是週期，有需求者，可把握好商品做汰換。
資料來源：台灣三菱電機、氣象署1991-2020年間各測站相對溼度
