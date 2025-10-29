我是廣告 請繼續往下閱讀

高中作文也可以用AI改！教育部政務次長劉國偉表示，作文評分向來是語文教育中最具挑戰性的工作，這次由中央大學教授蔡宗翰帶領團隊開發的台灣本土語言模型訓練團隊，以及暨南大學教授曾守仁團隊製作的Write AI高中作文評閱輔助系統，教師可快速獲得學生作文的語意分析、結構建議與評分結果，提升教學效率。教育部今舉辦產官學研合作開發Write AI高中作文評閱輔助系統暨AI個人筆電捐贈記者會，展現產官學研助力語文教育的成果，並落實數位平權理念。中華電信攜手美國高通公司捐贈100部AI個人筆電予師資培訓使用並協助開發模型落地單機版本，加速AI在教育應用推動。曾守仁表示，經過專業訓練的作文評分輔助AI，能以三等六級精確評分，加速批閱時間並予學生即時回饋，協助教師掌握學生寫作表現並調整教學策略，也為語文教學提供具效率、可近性與永續性的數位解決方案。蔡宗翰指出，AI未來的發展，不僅是使用雲端的大型模型，也需要在資源有限裝置上運行的小模型，並把這些模型融入實際的應用場景。Write AI系統是以學生實作且由教師人工批閱後所獲得的標註資料進行模型訓練，進而建立具備五向度（內容、結構、語言、表達與創意）評分能力的作文輔助AI。教育部表示，推動「Write AI 高中作文評閱輔助系統」有助提升數位與智慧學習應用、輔助教師教學並減輕負擔、促進學習公平與精準學習、強化資料回饋與教育決策支持及培養AI素養與語言能力，未來將視計畫進度與實際效果向下延伸至國中作文批改。未來將持續推動AI技術與教育現場深度融合，打造適性化、永續化的智慧學習環境，厚植學生語文能力與AI素養，培育新世代具備國際競爭力的人才。