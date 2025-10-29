我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市廚餘倒成「燕圾湖」的畫面太震撼，各界憂成為新的感染源，還有人擔心即使覆土，野豬仍可能前往刨食。台中市政府原表示12個場只留3場，稍後再宣布明天起廚餘不再掩埋，除了外埔綠能生態園區處理上百公噸生廚餘，每日300噸廚餘將以焚燒方式處理，之前使用的掩埋場皆已完成覆土，並進行消毒。台中市爆發非洲豬瘟，全國因此禁止廚餘餵豬，但台中市以掩埋方式處理廚餘的作法更驚人，驚人畫面被形容為「燕圾湖」、「盧媽臭臭鍋」，中央災害應變中心昨表示今（29）日起將前往稽查。前桃園市議員王浩宇則發文警告，若台中將含病毒的廚餘直接倒入山區，野豬吃下後將造成永久疫區，「台灣就完蛋了」。還有學者秀出台灣野豬分布圖，指台中低海拔的霧峰、后里都有野豬出沒，去年后里國道高架橋附近的平原區，就有野豬亂跑的新聞。台中市政府今早發出新聞稿，表示全市12掩埋場明起9處停止去化廚餘，只留文山、沙鹿、后里3場。中午副市長鄭照新率所屬到市議會民進黨團說明時，強調這3場只是備用，明天起大部分熟廚餘將以焚化方式處理。環保局長陳宏益進一步說明，過去一星期以來，台中市平均每天產生300噸熟廚餘，昨天假日後增至350噸，每日生廚餘約100噸，絕大部分進了外埔綠能生態園區。前幾天文山、烏日兩個焚化廠處理約160噸熟廚餘，外界擔心台中的焚化爐老舊不適合燒廚餘，但經過中央指導，廚餘的熱質比一般垃圾熱質低，現階段用焚化是較好的方式，接下來大部分熟廚餘都會進焚化廠，至於留著3個掩埋場是為備用，因為目前后里焚化爐正進行雙爐歲修。