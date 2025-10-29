急得當場撥電話給洛杉磯湖人隊（Los Angeles Lakers）球星勒布朗．詹姆斯（LeBron James）求救，卻遭對方「不接電話」。

▲湖人40歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）被爆出曾植髮。（圖／美聯社／達志影像）

NBA波士頓塞爾提克前鋒杰倫．布朗（Jaylen Brown）最近在球場外掀起另一波話題，這次與他的「髮線保衛戰」有關。這位美國職籃（National Basketball Association）全明星前鋒在直播理髮時意識到自己的髮線再次後退，Brown在Twitch直播中邊理髮邊開玩笑，突然望向鏡頭驚呼：「完了！全世界都看到我髮線後退了！」由於詹姆斯未接電話，Brown留下語音留言求助：「緊急狀況，老兄，緊急狀況！他們拍到我了！我需要知道，土耳其還是不土耳其？我不是說三明治那種，這是真事啊。回電給你的小弟吧，把那些過去的事都翻篇好嗎？」這段語音迅速在社群上瘋傳，「Turkey or no Turkey（要不要去土耳其）」也成為球迷熱議梗句。多年來，外界一直盛傳詹姆斯曾進行植髮手術，而土耳其又以高品質、低價格的植髮手術聞名。Brown此舉看似半開玩笑，卻也暗示「詹皇或許是成功範例」。不過詹姆斯此次選擇不接電話，也未回應語音留言，引發網友戲稱：「連LeBron都救不了他的髮線。」更有趣的是，兩人之間先前曾有小摩擦。在隊友傑森．塔圖姆（Jayson Tatum）缺陣期間，Brown以場均29.7分、5.3籃板、3.7助攻的表現成為塞爾提克火力核心，投籃命中率高達49.2%、三分球50%。但球隊戰績僅1勝3敗，加上他在對紐約尼克（New York Knicks）的比賽中，被拍到噴髮產品染到OG．阿努諾比（OG Anunoby）白色球衣，髮線話題迅速蓋過他在場上的數據。