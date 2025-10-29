關掉餐廳「RAW」之後的台灣名廚江振誠都忙什麼？他這次規劃「EPISODE《不一的在地》」活動，牽線日本金澤餐廳「ORIGO」來台，與三家餐廳合作限定期間餐會，第一場於宜蘭圓滿落幕後，第二場南下到「Ukai-tei Kaohsiung 」，此次以「日洋合一」為核心主題，將創作分為「法式與日式」、「義式與日式」、「台式與日式」三面向。三位主廚巧用日本、台灣的精緻食材，創作出期間限定菜色，午餐售價每人3980元+10%，晚餐售價4500元+10%，即日起開訂。

金澤義大利餐廳「ORIGO 」 獲 Tabelog 入選為「創作融合料理百名店」

在日本金澤頗具名氣的義大利餐廳「ORIGO 」，曾榮登日本美食平台 Tabelog 入選「創作融合料理百名店」，其主廚Matteo Alberti 有著攝影與平面設計之學科背景，卻獨鍾餐飲，於多國米其林餐廳歷練逾11年，包括法國 La Scène、大阪 La Cime、東京 INUA 與義大利 Contrada Bricconi，才能創作出獨樹一格的義大利菜。

▲日本金澤義大利餐廳「ORIGO 」曾榮登日本美食平台 Tabelog 入選「創作融合料理百名店」，右為其主廚Matteo Alberti 。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「EPISODE《不一的在地》」活動第二站到到「Ukai-tei Kaohsiung 」，用上許多日本、台灣高檔食材。（圖／記者葉盛耀攝）
一道菜描述「海洋食物鏈」概念  美味又有食趣

而Ukai-tei Kaohsiung懷石料理長廣瀨晉平則表示，為了此次餐會，還特地前往金澤取經，回台後以旅途中所見所感，創作出專屬於「石川之旅」的料理，「烏賊腹藏」此料理除了沿用金澤名產烏賊之概念，還有以「海洋食物鏈」為發想，因烏賊捕食沙丁魚，沙丁魚則以吻仔魚、蝦米為食，他將烏賊與沙丁魚、魚露的鮮味結合，調製成海鮮高湯，呈現鹹香中帶微苦的多層次風味。透過懷石料理的手法與當季食材的巧妙搭配，將能登海的生態循環化為一道精緻、寓意豐富的菜色。

▲「烏賊腹藏」此料理除了沿用金澤名產烏賊之概念，還有「海洋食物鏈」的發想。（圖／記者葉盛耀攝）
另也有外觀雅緻的「沙丁魚昆布漬」，沙丁魚（Iwashi）在日本、義大利都是慣見的食材， ORIGO主廚Matteo Alberti 以日本傳統「昆布漬（Kombujime）」方式醃漬，將沙丁魚一層層包覆在昆布之間，靜置熟成一天，搭上同樣漬過小黃瓜，再佐以蘋果醋、台灣芹菜汁製成的冷湯，吃起來清香、酸韻與鮮甜交融。

▲「沙丁魚昆布漬」是一道外觀亮眼的菜色。（圖／記者葉盛耀攝）
Ukai-tei Kaohsiung行政主廚今村高尚則提到，金澤有一座專門供奉香料的神社波自加彌（Hajikami），這份靈感點燃了他的創作，將香料的意象融入料理之中，結合懷石料理「以火為筆」的精神，以日式手法演繹法式經典「阿彼修斯鴨（Canard Apicius）」，選用台灣胭脂鴨，加上肉桂、孜然、八角、香菜籽與薑黃醃製，而鴨皮則有蜂蜜滋潤，經炭火淬煉成了「碳烤胭脂鴨」這道菜，鴨皮酥脆、肉質柔嫩又多汁，搭配舞菇、栗子與四季豆，兼具法式與日式特色。

▲「碳烤胭脂鴨」這道菜鴨皮酥脆、肉質柔嫩又多汁。（圖／記者葉盛耀攝）
精彩之作還有「芋香乳清春菊烤白鰻」，ORIGO與UKAI共同創作，料理長廣瀨晉平以屏東白鰻魚為主角，採日式白燒手法炙烤，外皮薄脆、魚肉腴嫩，並透著迷人炭香，Chef Matteo則特別搭配屏東芋頭與台中水梨，並以融合台灣乳清與春菊的醬汁點綴其中。有別於我們在台灣、日本常吃到的蒲燒鰻，此道菜更為清雅爽口，細膩手法令人讚嘆。

展現「物盡其用」概念  剩下的乳清還要再入菜

Chef Matteo還補充說到，這道料理有「物盡其用」概念，呼應日本的「勿體無文化（Mottainai Bunka）」精神，他用了西式的做法，把製作起司之後剩下的乳清，來和春菊結合，也創造出屬於他風格的全新獨有風味。

此外，行政主廚今村高尚特別以花蓮米搭配南台灣海味製作「鮑魚燉飯」，運用日式手法詮釋義大利料理，同時結合台灣食材，呈現「台式與日式」的風味。餐會將於即日起至11月1日限時推出。雙方主廚從不同角度重新解讀「不一樣的在地」，從漁港的新鮮海味、南方的陽光與熱情，到城市的人文脈絡，都在每一道料理中展現南台灣的風土特色，午餐共8道料理售價3980元+10%，晚餐則11道售價4500元+10%；也有餐酒搭配 ，4杯每位1680元+10%，、6杯每位2080元+10%。

▪️不一樣的在地EPISODE2「高雄」： ORIGO X Ukai-tei Kaohsiung 相關資訊
推出時間：10/29-11/1 午餐、晚餐
餐費 ：午餐8道料理3980元/位  ;  晚餐11道料理4500元/位
餐酒搭配：4杯1680元/位、6杯2080元/位
無酒精搭配 ：4杯1080元/位、5杯1280元/位
訂位：Ukai-tei Kaohsiung
以上需另外加10%服務費

▲「鮑魚燉飯」特別以花蓮米，搭配南台灣海味來製作。（圖／記者葉盛耀攝）
富錦樹集團宣告開設夜間新品牌  挖角東京知名調酒師

另外，富錦樹集團則是宣告，將首度跨入夜間生活，攜手世界知名調酒師 Yumi Yoshino(吉野優美)，共同打造夜間品牌「SOIL by FujinTree」。富錦樹表示，吉野優美18歲就踏入調酒職涯，曾在東京 ChefTENDER 酒吧獲多項殊榮；後於上海 Speak Low 擔任資深調酒師，酒吧曾入亞洲50大第2名、世界50大第10名；回到東京又帶領 The Bellwood登上亞洲與世界50大酒吧榜單，精通中、英、日三語的 Yumi，將領軍 SOIL，將旅行故事、人生觀與十餘年的技藝注入每一杯酒中。

▲富錦樹創辦人 Jay Wu（左）與 SOIL Director兼首席調酒師 Yumi Yoshino（圖／富錦樹提供）
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
