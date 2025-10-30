我是廣告 請繼續往下閱讀

范姜彥豐有證據「抓包粿粿出軌王子」！徵信社執行長上節目爆內幕

▲范姜彥豐在日前拍片爆料老婆粿粿婚內出軌棒棒堂王子，稱自己看到證據後內心徹底崩塌，自嘲自己才是戴綠帽的小丑。（圖／粿粿 IG ）

▲日前上節目就提到范姜彥豐、粿粿離婚案件的徵信社執行長謝智博出面回應網友：「絕對可以支持范姜，不會有任何問題。」（圖/Threads）

前中信兄弟啦啦隊女神粿粿遭老公范姜彥豐日前爆婚內出軌，對象竟然是棒棒堂王子，兩人過去不少互動都被起底檢視。由於范姜彥豐爆料中提到自己手上有證據，讓各界都好奇這個證據到底是什麼，有網友認為在證據出來前，還是不要隨意站邊，結果沒想到卻釣出徵信社執行長謝智博回應「絕對可以挺范姜，不會有任何問題」，直接實錘粿粿、王子兩人出軌事實。范姜彥豐在日前拍片爆料老婆粿粿婚內出軌棒棒堂王子，稱自己看到證據後內心徹底崩塌，自嘲自己才是戴綠帽的小丑，但並未公開該證據。後續有民眾發現網紅丹妮婊姐在幾個月前找來一位「徵信執行長謝智博」錄製podcast時，就疑似提到范姜彥豐以及粿粿婚姻問題。謝智博當時在節目中提到，最近接到的案子3方都是藝人，新聞還沒爆出來，，所以一直都很低調。謝智博還透露：如今看來這對兄弟明顯說的就是王子跟毛弟，且男女方就是范姜彥豐以及粿粿。雖然范姜彥豐主動出擊也表示自己握有證據，但因為沒有公開，因此還是遭到部分網友質疑「不能只單聽片面之詞」，，「畢竟也看過朋友明明在婚姻中先不忠，卻因為外人不知道那段，後面夫妻感情漸淡， 老婆也出軌了、最後離婚，沒想到貼文曝光後，，讓許多人朝聖震驚表示：「徵信社背書還有什麼好說的，手上證據肯定很炸裂」、「徵信社出來實錘就沒什麼好說的了....」、「徵信社都出來掛保證了，粿王輸定了」、「最知道內幕的肯定是徵信社調查方....粿王被實錘真的尷尬了」。對於范姜彥豐指控，粿粿日前回應「這段婚姻的結束，我一直盡力以理性與誠意溝通，協議談了很久，由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，」；王子則向社會大眾、范姜致歉，承認自己跨越朋友界線，但堅稱自己不是破壞別人家庭的第三者。