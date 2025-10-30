我是廣告 請繼續往下閱讀

Google Doodle萬聖節小遊戲來了！今年主題竟是經典懷舊小精靈

▲Google Doodle今年萬聖節的互動主題為「小精靈：2025萬聖節特別版」，玩家將再度化身經典角色「小精靈」，展開一場刺激的「不給糖就搗蛋」冒險。（圖／翻攝自Google）

迷宮四角還設有特別的「眼球能量豆」，吃下後能啟動短暫無敵模式，這段期間小精靈可反過來「吃鬼魂」。

▲迷宮四角還設有特別的「眼球能量豆」，吃下後能啟動短暫無敵模式，這段期間小精靈可反過來「吃鬼魂」。（圖／翻攝自Google）

Google Doodle萬聖節「小精靈遊戲」玩法

一年一度的萬聖節將在明（31）日盛大登場，Google Doodle今年推出全新小遊戲「小精靈：2025萬聖節特別版」，向經典街機致敬。玩家需操控小精靈穿越8個關卡、吃光迷宮內所有豆子，同時閃避鬼魂追擊。今年更加入4座以鬼魂個性打造的獨特「鬼屋迷宮」，遊戲中還藏有「眼球能量豆」，能暫時進入無敵狀態、反吃鬼魂，，成為最受矚目的彩蛋之一。Google Doodle今年萬聖節的互動主題為「小精靈：2025萬聖節特別版」，玩家將再度化身經典角色「小精靈」，展開一場刺激的「不給糖就搗蛋」冒險，目標是在不被鬼魂抓到的情況下，成功吃掉迷宮中所有豆子，並挑戰通過8個關卡。Google特別設計今年的遊戲版圖，其中有4個關卡是全新登場的「鬼屋迷宮」，每一座迷宮都融入不同幽靈角色的性格特色，例如速度型、狡猾型或執著型等，讓玩家在闖關時感受到每個鬼魂獨有的行動模式與策略挑戰。