一年一度的萬聖節將在明（31）日盛大登場，Google Doodle今年推出全新小遊戲「小精靈：2025萬聖節特別版」，向經典街機致敬。玩家需操控小精靈穿越8個關卡、吃光迷宮內所有豆子，同時閃避鬼魂追擊。今年更加入4座以鬼魂個性打造的獨特「鬼屋迷宮」，遊戲中還藏有「眼球能量豆」，能暫時進入無敵狀態、反吃鬼魂，，成為最受矚目的彩蛋之一。
Google Doodle萬聖節小遊戲來了！今年主題竟是經典懷舊小精靈
Google Doodle今年萬聖節的互動主題為「小精靈：2025萬聖節特別版」，玩家將再度化身經典角色「小精靈」，展開一場刺激的「不給糖就搗蛋」冒險，目標是在不被鬼魂抓到的情況下，成功吃掉迷宮中所有豆子，並挑戰通過8個關卡。
Google特別設計今年的遊戲版圖，其中有4個關卡是全新登場的「鬼屋迷宮」，每一座迷宮都融入不同幽靈角色的性格特色，例如速度型、狡猾型或執著型等，讓玩家在闖關時感受到每個鬼魂獨有的行動模式與策略挑戰。
在遊戲過程中，小精靈需要避開巡邏的鬼魂，小心別被捉到，同時還要吃完走道中所有豆子。迷宮四角還設有特別的「眼球能量豆」，吃下後能啟動短暫無敵模式，這段期間小精靈可反過來「吃鬼魂」。
當鬼魂進入被吃狀態時會變成深藍色並四處逃竄，被吃掉後會回到鬼屋復活，再次展開追擊。若玩家注意到鬼魂開始反白閃爍，就代表無敵時間即將結束，此時若再接觸鬼魂，小精靈便會出局，一回合內累積失敗3次即遊戲結束。
Google Doodle萬聖節「小精靈遊戲」玩法
◼︎點擊Google頁面左上角小精靈圖案
◼︎進入遊戲後點擊開始遊戲即可遊玩
◼︎玩法：利用方向鍵控制小精靈的走向
◼︎小精靈必須吃完迷宮內所有豆子，同時不被鬼魂碰觸
◼︎可以吃「眼球」造型能量豆產生短暫無敵狀態
◼︎吃完所有豆子遊戲即通關、共有8關
◼︎一回合內被鬼魂碰觸3次即遊戲結束
◼︎吃1顆豆子得10分；短暫無敵狀態連吃鬼魂可個別得200分、400分及800分等。
