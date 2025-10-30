我是廣告 請繼續往下閱讀

115年度中華桌球排名資格賽即將於11月4日至10日登場，不過卻在賽前爆發重大作業疏失，中華民國桌球協會於昨（29）日緊急公告指出，男子組抽籤作業中因資料審查失誤，未將巴黎奧運國手、世大運男團金牌選手高承睿列入種子籖序。協會為維護比賽公平，決定今日（30）日下午2時重新進行男子組抽籤，引發熱議。桌球協會早在10月27日就完成抽籤作業，但事後發現高承睿遭漏列。桌協在公告中坦承是因內部資料審查疏忽所致，導致原先籤表出現重大錯誤。依照賽事規程，種籖選手享有抽籤優先權，若漏列將直接影響賽程安排與對戰組合，因此協會決定作廢先前籤表並重新抽籤，同時向所有受影響選手及教練團致歉，並承諾未來將強化監督與審核機制。此事一出，也引發桌球圈及球迷熱議。許多人質疑，連高承睿這樣的重要國手都能被忘記，顯示協會行政流程仍存在嚴重漏洞。過去桌協也曾因作業疏失多次引發爭議，這次再度出包，更令外界質疑其專業度與管理效率。高承睿是台灣桌壇近年崛起的主力，他師承有「桌球教父」之稱的莊智淵，2024年與莊智淵、林昀儒攜手出戰世界桌球團體錦標賽，拿下銅牌，並成功取得巴黎奧運男子團體賽參賽資格。今年他也代表中華隊於世界大學運動會奪下男團金牌，實力備受肯定。