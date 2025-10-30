我是廣告 請繼續往下閱讀

▲坣娜最終愛上瑜伽，走出憂鬱症。（圖／Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽 臉書）

▲坣娜小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製）

59歲坣娜昨（29）日驚傳因胰臟癌離世，才華橫溢、氣質脫俗的她以經典歌曲〈奢求〉、〈一廂情願〉走紅，不料卻被親友證實已於10月16日病逝，消息傳出後，震撼整個娛樂圈，也令粉絲萬分不捨。坣娜出道以來橫跨歌唱、影視與主持領域，2000年她因車禍與健康狀況淡出演藝圈，也將人生重心轉向瑜伽與公益，曾助養數十位孩童，用柔軟的力量溫暖無數人。坣娜在1993年金鐘獎慶功宴後獨自駕車遭遇酒駕車禍，導致脊椎變形、內臟移位，全身多處骨折，甚至在記憶與語言上也都出現障礙，也讓她罹患憂鬱症。她靠著堅定意志與熱愛的瑜伽練習，逐步修復身心靈，在身體逐漸康復後，她決定將這份力量分享給更多需要的人，不僅成立個人瑜伽教室，還長期與癌症關懷基金會合作，為癌友與罕病患者開設免費課程，她曾分享：「我上課是用生命教學，只收願意長期學習、認真的學生。」坣娜不僅是瑜伽導師，更是一位默默行善的公益推手。她在2012年成立「坣娜瑜伽傳愛協會」，多年來推廣環保理念與慈善活動，並親自助養數十名孩童，甚至遠至非洲地區。她時常帶著學員與員工探訪醫院與育幼院，陪伴癌症患者與孤兒。她也將善念化為實際行動，只要有人願意為公益團體捐款，就能免費上她的瑜伽課。儘管因車禍關係導致坣娜語言障礙而有社交恐懼，她仍堅持用溫柔與行動陪伴病友與學生。學生們形容她是「最溫柔的老師」，總能以平靜語氣與笑容撫慰人心。即使已離開人世，坣娜留下的溫暖故事仍流傳著，讓她的光，繼續在人們心中閃耀。