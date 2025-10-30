我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天市場執行長羅雅薰在會中坦言，「雙11是一場非常恐怖的價格戰廝殺」。（圖／記者徐銘穗攝）

▲樂天市場推出樂天女孩2026桌曆等獨家商品。（圖／記者吳翊緁攝）

▲樂天市場雙11購物節開跑，即起至11月11日23:59。（圖／記者吳翊緁攝）

▲Yahoo購物「1111買買節」正式開跑，首波暖慶活動五大回饋同步放送，祭出最高16%回饋、人氣品牌日連發，買黃金送黃金品。（圖／Yahoo購物提供）

年終電商盛事「雙11購物節」已全面啟動，樂天市場與Yahoo購物兩大平台皆推出超強疊加優惠，從高額折扣、點數回饋到金融加碼，全力搶攻買氣。《NOWNEWS今日新聞》整理相關優惠、必買商品及信用卡回饋一次看。樂天市場今（30）舉行雙11購物節記者會，「樂天女孩」熊霓、Mika、Nikki到場應援站台。樂天市場執行長羅雅薰在會中坦言，「雙11是一場非常恐怖的價格戰廝殺」，統計雙11退貨率較平常高出10%，但近年發現大家變理性了，雙11人均購買筆數減少5%、單筆金額成長8.5%，呈現「從囤貨轉為精選」，不過日系相關類別業績成長超過23%。1.日本BanG Dream少女樂團派對My Go!獨家藍光組，官方授權指定台灣販售。2.Kobo翻閱2025 彩色閱讀器+藍牙翻頁器，年度最優惠11%回饋，再加500購書金。3. 2026Rakuten Girls官方個人寫真桌曆。桌曆採明信片設計，可撕下珍藏。韓國級「勝利女孩」廉世彬初登場。滿額抽實戰球衣一件。樂天市場集結全站店家，推出多重疊加的特殊優惠與高額點數回饋。活動重頭戲在於大方發送千萬張優惠券，會員在活動期間內單筆消費達指定門檻，最高可現折1111元。樂天會員只要在指定期間內跨3間店鋪不限金額消費，即可享有11%點數回饋，回饋點數最高可賺達5000點。在金融優惠方面，樂天市場攜手多家銀行，推出刷卡加碼回饋，消費者刷樂天銀行信用卡，最高可享有15%刷卡金回饋。此外，樂天市場也聯合集團旗下服務，曾推出使用樂天信用卡單筆消費滿額即享500元回饋金的專屬優惠。商品折扣方面，瞄準高單價商品，3C家電與美妝保養品折扣最低來到2.9折起。樂天市場表示，今年雙11從「直接折扣」、「點數回饋」到「銀行優惠」皆全面升級。Yahoo購物「1111買買節」亦全面啟動，推出五大回饋搶攻年終。重點優惠包括祭出最高16%購物金回饋及天天人氣品牌日。Yahoo購物結合集團資源提供多元好康，包括「買黃金送黃金」、玩遊戲抽美食券與OPENPOINT點數放大50倍等。同時，Yahoo在拍賣專區開放百萬元珍品以1折起標。值得注意的是，Yahoo購物持續推動綠色行動，宣布升級使用100%再生料製成的循環物流袋，使全年減碳量達到約10座大安森林公園的吸碳效益，鼓勵消費者環保購物。