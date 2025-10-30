我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普與中國國家主席習近平的會對面會晤，台灣時間30日上午10點左右，已在韓國釜山正式展開，2人當著全球媒體的面握手，各自發表開場白後便切斷直播，接著展開美中閉門會議。川普在開頭表示，能和老朋友碰面，他感到非常榮幸，稱讚習近平是傑出、偉大、受人尊敬的國家領導人，相信透過討論，2人能針對更多問題達成一致看法。不過他也笑稱習近平是個強硬的談判者，這可能不是很好的事。習近平則指出，自從川普重返白宮以來，他已經與川普通過3次電話，也有郵件來往，2國國情不同，難免有些分歧，身為世界前2大經濟體，有時也會有摩擦，這很正常。面對風浪和挑戰，他和川普同為掌舵人，都應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前進，重點是2國都應該堅持走在正確的道路上。習近平並說，他曾多次強調，美中應該是夥伴和朋友的關係，他也願意繼續與川普合作，為2國發展營造良好氛圍。中國的發展振興，跟川普所要實現的「讓美國再次偉大」並不衝突，中美2國完全可以相互成就、共同繁榮。習近平也提到，他曉得川普非常在乎世界和平，致力於解決區域熱點問題，也肯定川普對於加薩停火、調解泰柬衝突的貢獻，這方面中國都是一樣的，與美國同在擔負身為大國的責任。當前，世界面臨嚴峻挑戰，需要各方共同努力，為2國乃至全球福祉，做出更多偉大而具體的貢獻，攜手落實一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。