迎接11月「全民普發一萬」上路，易遊網明(31)日起至11月13日推出號稱是年度最大檔「折扣放大節」線上旅展，全站下殺3折起，更加碼豪撒300萬折扣碼，活動期間再推每周五搶日韓機票只要999元、周一～四有五星級飯店99元起，另還有饗食天堂餐券90元、機票飯店團旅5折券等限量爆品。KKday則是宣告，將獨家發售人氣商場「GRANSTA」超值折價券，將享有85折優惠。
易遊網表示，10月起各大航空公司線上旅展陸續開跑，易遊網亦同步開賣航司優惠票價提前預熱，受惠「旅展促銷」與「全民普發一萬」的雙重利多推動，機票買氣明顯飆升，日前更創下單日機票營收破9位數的新高紀錄。易遊網進一步分析，今年多家航空公司拉長促銷戰線，不僅比往年提前展開，出發日期更可訂至明年6到9月，加上明年上半年共有6個可搭配請假攻略爽放超過9天的超長連假，進一步帶動民眾搶先佈局明年假期。
必搶日韓機票999元、五星飯店99元起、機票飯店5折券
易遊網「折扣放大節」線上旅展期間，每週五下午一點限量開搶日韓機票，單程含稅一口價只要999元，想要無痛出國一定要上線拚手速；每週一至週四下午一點，則天天推出三間星級飯店祭出破盤價，包括五星級「高雄寒軒大飯店」、「墾丁凱撒大飯店」與人氣飯店「捷絲旅台南虎山館」，最低只要99元起。此外，每日中午12點還有機票、訂房、團旅、郵輪等商品5折券，以及90元饗食天堂餐券限量開搶，搶到賺到。
普發萬元放大 第2人半價、買一送一
易遊網也搭上全民普發一萬商機，規劃爆省萬元的「折扣放大區」，精選多款高CP值跟團行程，祭出最高現折萬元、第2人半價等優惠，價格甜度再創新高。像是歐洲線推薦「奧捷團旅10日」，暢遊人間仙境哈斯塔特、布拉格古城、捷克雙溫泉小鎮與中世紀庫倫洛夫等必訪景點，感受歐洲最純粹的秋冬風情，第2人現折萬元。「關西團旅5天」走訪美山合掌村、京都清水寺、錦市場等人氣景點，搭乘星宇航空出發，第2人直接享半價。
便宜機票一站比價！下殺55折起 東南亞航點免7千
易遊網也集結超過15間航空公司的旅展優惠票價，可一站搜尋比價，包含中華航空、長榮航空、星宇航空、新加坡航空、阿提哈德航空、日本航空、韓亞航空、國泰航空等，票價最低下殺55折起，還可併用折扣碼最高再減1,000元。
KKday獨家發售人氣商場「GRANSTA」超值折價券 享85折
至於旅遊電商平台KKday，則是宣告與JR東日本旗下「Cross Station Development Company」合作，將於11月4日起獨家販售東京車站站內人氣商場「GRANSTA」超值折價券，原等值10,000日圓的折價券，現只要8,500日圓即可購得（約新台幣1,700元），相當於85折優惠，可於GRANSTA內超過300家店舖消費，享受GRANSTA豐富多元的購物與餐飲體驗。
雙方除了聯合販售GRANSTA折價券外，也預計於2026年1月份推出GRANSTA「旅行組合套票」，主打將人氣鐵路便當、熟食、甜點、流行伴手禮等組成套票，讓旅客事先完成預約與付款，並於東京車站GRANSTA取貨。
資訊來源：易遊網、KKday
