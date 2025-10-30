我是廣告 請繼續往下閱讀

「雲端發票中獎名單100萬有兩張是17元跟18元的UberEats的，然後送到同一個地方嘻嘻！」

「新北市五股區五權五路27號3樓」。

▲網友看發票中獎清冊名單時，發現有兩張UberEats開出的雲端發票都中獎100萬，且地址都在同一個地方，懷疑內定中獎。（示意圖／UberEats 提供）

「這是UberEats總公司地址啊哥.....」、「太好笑了，想抹黑翻車，這是UberEats總公司啊先生！」、「怎麼會看不出來是UberEats總公司的地址啦！你看其他是不是也是開出商家的地址！」

雲端發票2張中100萬同地址！財政部遭罵造假「真相大逆轉」

是因為清冊註明的都是「開出中獎發票場所的公司地址」

地址指的是該7-11的位置，而不是中獎人的住處，個資法這麼嚴格，怎麼可能公開中獎人地址！

▲發票中獎清冊名單註明的地址都是「公司行號地址」，並不是中獎人地址，所以除了UberEats外，Foodpanda開出的外送費發票就會是登記在公司地址。（圖/台灣公司網）

UberEats總公司在8月時已經搬家到「新北市林口區湖南里文化二路一段390號七樓」，所以在8月後開出的發票，中獎清冊註明地址之後也會跟著變更。

為何一堆人點外送中獎不知道？雲端發票關鍵「載具歸戶」快點設定

但中獎人不是不去領，而是根本不知道自己中獎，這最大的問題就是，這些中獎人根本沒有將自己的雲端發票設定「載具歸戶」

▲有在叫外送的大家可以查看自己的信箱，是不是常常有這種電子發票開立，然而這些發票根本都不在自己雲端發票APP載具裡面？（圖/記者張嘉哲翻攝）

本來點UberEats平台都會另開外送費發票寄到Email，綁定之後通通進到發票APP中，完全不會錯過中獎資訊！