不管是統一發票還是雲端發票都有領獎期限，一般來說都是開獎過3個月又10天為領獎截止日，而近日財政部清冊之後發現，有9位幸運兒中大獎沒領，其中包括3位雲端發票100萬得主，結果有民眾發現3個得獎清單中，有2張雲端發票中100萬不僅消費低額，甚至中獎地址還是一模一樣，質疑財政部又在造假，沒想到真相超糗發現是「外送平台總公司的地址」。
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「雲端發票中獎名單100萬有兩張是17元跟18元的UberEats的，然後送到同一個地方嘻嘻！」只見貼出的中獎清冊中，確實有兩筆UberEats外送費18元及17元，地址都寫下「新北市五股區五權五路27號3樓」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這貼文白話文是想說，有人花少少的錢中100萬，還同一個地址，這是財政部又在造假」、「雲端發票中3張，2張是Ubereats開出，其實也夠可疑的」；也有內行人一看馬上表示：「這是UberEats總公司地址啊哥.....」、「太好笑了，想抹黑翻車，這是UberEats總公司啊先生！」、「怎麼會看不出來是UberEats總公司的地址啦！你看其他是不是也是開出商家的地址！」
雲端發票2張中100萬同地址！財政部遭罵造假「真相大逆轉」
事實上，該網友是真的大誤會一番！這確實是有不同人中獎沒錯，至於為何是同個地址，是因為清冊註明的都是「開出中獎發票場所的公司地址」，以5、6月這期的千萬發票大獎來說，完整資訊就是「7-ELEVEN，購買飲品20元（新北市永和區福和路121號1、2樓）」，地址指的是該7-11的位置，而不是中獎人的住處，個資法這麼嚴格，怎麼可能公開中獎人地址！
除了UberEats以外，像是另一個外送平台Foodpanda在台灣的總公司位置在「台北市信義區忠孝東路四段555號14樓」，過去清冊也會常常看到外送費幾十元，也有人幸運中大獎但沒去領的狀況，地址都是註明總公司的位置，所以不要再誤會財政部造假囉！順帶一提，UberEats總公司在8月時已經搬家到「新北市林口區湖南里文化二路一段390號七樓」，所以在8月後開出的發票，中獎清冊註明地址之後也會跟著變更。
為何一堆人點外送中獎不知道？雲端發票關鍵「載具歸戶」快點設定
《NOWNEWS》記者經常處理發票清冊、開獎事務，藉此案例也來機會教育一下，其實很多期清冊都會看到這種外送費、訂閱費的發票中獎，但中獎人不是不去領，而是根本不知道自己中獎，這最大的問題就是，這些中獎人根本沒有將自己的雲端發票設定「載具歸戶」，導致這些平台開立的發票無法集中管理，散落在各種Email、手機簡訊中，常常就被忽略，就連看到新聞也不一定知道是自己中獎。
所謂的載具歸戶，就是將自己名下各種非共通性載具像是信用卡、會員卡、電子票證、跨境電商電子郵件的電子發票，連結或綁定到一個共通性載具（就是拿給店員刷的那個條碼），記者也是今年學會綁定，本來點UberEats平台都會另開外送費發票寄到Email，綁定之後通通進到發票APP中，完全不會錯過中獎資訊！
那麼要怎麼樣載具歸戶設定呢？步驟超級簡單，首先先到「財政部電子發票整合服務平台」官網，在主頁看到上排選擇「常用功能」>「03歸戶設定」，或者直接點選右邊就有圖案寫「歸戶設定」，接著登入自己的帳號密碼之後就可以選擇各種非共通性載具，只要這些設定好的平台有開立電子發票，通通都會進到自己的共通性載具（發票APP）中，還沒設定的趕快去用，以免錯過大獎捶心肝啊！
