▲樂天女孩熊霓。（圖／記者吳翊緁攝）

▲樂天女孩Mika。（圖／記者吳翊緁攝）

▲樂天女孩李昀（Nikki）。（圖／記者吳翊緁攝）

樂天桃猿奪下中職36年總冠軍，樂天女孩熊霓、Mika、李昀（Nikki）今（30）出席樂天市場雙11購物節活動時分享，「從季後挑戰賽一路不被看好，到闖進台灣大賽拿下冠軍，真的超級勵志！」也邀請球迷一起參與周日（11月2日）的封王遊行，笑說：「我們也會準備特別的應援表演，希望球迷都能來一起熱鬧慶祝！」提到雙11購物節，李昀（Nikki）笑說：「每個人都破戒買東西！」從居家用品、美妝到美食幾乎都能買。她們表示，今年雙11的優惠與回饋特別吸引人，Mika笑說：「女生愛買東西，趁雙11買起來真的很划算！」直言早已加入「網購一族」。至於球隊奪冠的心情，女孩們難掩興奮，認為這次的冠軍格外有意義。女孩們說：「從季後挑戰賽一路不被看好，到闖進台灣大賽拿下冠軍，真的超級勵志！」她們說，球員與應援團都付出許多努力，「這個劇本是大家都沒想到的。」對於近期外界討論的風波與話題，Mika強調，平常都專注在應援工作上，不太受外界影響。「我們一直專注在場上的表演和球隊氣氛，希望把熱情帶給球迷。」展望後續活動，她們透露，目前重心放在即將登場的封王遊行，「我們也會準備特別的應援表演，希望球迷都能來一起熱鬧慶祝！」活動時間：11月2日（星期日）活動地點：桃園（詳細地點未公布）優惠活動：11月3日到11月4日，桃園市開放游泳池與健身房免費入場。