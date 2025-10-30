我是廣告 請繼續往下閱讀

▲修杰楷（左）賈靜雯（右）甜蜜的互動被點名演藝圈模範夫妻之一。（圖／翻攝自修杰楷臉書）

▲李李仁曾是不婚主義者，不過卻和陶晶瑩婚姻長跑20年，（圖／翻攝自李李仁IG＠leeleezen）

范姜彥豐與粿粿結婚超過三年，近期屢傳婚姻亮紅燈。昨（29）日，范姜彥豐突在社群上傳自白影片，爆料妻子與王子邱勝翊婚內出軌。他還透露，曾被女方誘導簽下「放棄婚後財產同意書」，差點落得兩手空空。范姜指出，這段時間受到輿論壓力與各種傳言影響，工作大幅減少，經濟狀況一度陷入困難。對此，粿粿反駁，稱男方開出的離婚金額過高，雙方因此談不攏，並強調范姜影片中的說法有多處與事實不符，等整理完相關資料後，會再向外界說明真相。范姜彥豐、粿粿婚變消息曝光後，有網友在社群點名「相信不會翻車的夫妻」，指出修杰楷、賈靜雯夫妻以及陶晶瑩、李李仁夫妻是自己心中的婚姻典範，認為他們若是翻車出事，這世上應該沒人敢結婚了。修杰楷和賈靜雯於2015年結婚，女方在遇到小自己9歲的修杰楷之前曾有一段婚姻，並生下了女兒梧桐妹，不過修杰楷愛屋及烏，接受賈靜雯的所有過往，兩人也在結婚後生下咘咘、BO妞2個女兒，過著幸福的一家4口生活。日前修杰楷因陷入閃兵風波，演藝事業暫時停擺中。李李仁、陶晶瑩夫妻是百變教主藍心湄介紹認識，因為當初藍心湄覺得兩位都是善良的人，因此希望兩人可以互相扶持成長，曾經是不婚主義的李李仁也為了陶晶瑩改變想法，促成了這段長達20年的婚姻，兩人婚後育有1對兒女，李李仁甚至為了讓老婆打拚事業，主動在家當起奶爸，還曾說出：「」，等各種超浪漫語錄。貼文曝光後，有網友留言認為「周杰倫、昆凌夫妻也不會」，以及近期愛情長跑9年成功結婚、並孕育著愛的結晶的婁峻碩、焦凡凡夫妻也經得起考驗，紛紛希望他們都能夠幸福到白頭偕老。