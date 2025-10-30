我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「2025高雄萬聖節喂！武營來搞怪」相關活動一覽（圖／雄愛學-高雄市政府教育局）

▲11月1日還有東森YOYO家族演出（圖／取自雄愛學-高雄市政府教育局臉書）

▲11月1、2日更有觀光局策劃「高雄Wild Wild野生活」登場。（圖／高雄市觀光局提供）

▲高雄萬聖節「恐怖原宿—萬聖節封街派對」場地一覽（圖／取自高雄市經發局臉書）

▲高雄萬聖節「恐怖原宿—萬聖節封街派對」三舞台時節目表（圖／取自高雄市經發局臉書）

▲高雄萬聖節「恐怖原宿—萬聖節封街派對」演唱會包含Leo王等卡司。（圖／取自高雄市經發局臉書）

▲高雄英迪格酒店11月1日舉辦「超級萌寵生死鬥」，將迎來變裝皇后與澳洲消防猛男登場。（圖／取自高雄英迪格臉書）

▲2025高雄萬聖節活動交通資訊（圖／取自雄愛學-高雄市政府教育局臉書）

▲2025高雄萬聖節活動衛武營周邊機車停車場（10/31）（圖／取自雄愛學-高雄市政府教育局臉書）

▲2025高雄萬聖節活動衛武營周邊機車停車場（11/1、11/2）（圖／取自雄愛學-高雄市政府教育局臉書）

▲2025高雄萬聖節活動衛武營周邊汽車停車場（圖／取自雄愛學-高雄市政府教育局臉書）

2025高雄萬聖節本次由高雄市教育局主辦「2025高雄萬聖節喂！武營來搞怪」，地點就在衛武營，現場有22 公尺超大南瓜及光影秀降臨衛武營，還有唱跳、劇場、點燈表演等。 11月1日晚上19:00將有萬聖節大遊行，更有六福村「墓碑鎮」首度來高雄。11月1日中央公園商圈則有「恐怖原宿萬聖封街派對」，演唱會開唱，而衛武營都會公園國泰路側草地，11月1、2日也有「Wild Wild野生活」登場。：10/31(五)～11/2(日)衛武營藝術文化中心高雄捷運衛武營站6號出口：今年同樣以22公尺高的充氣南瓜為高雄萬聖節主角，燈光秀從270度升級為360度，每半小時展演一次。11/1（六）晚上7點：大南瓜前集合出發！（依現場排隊引導）從大南瓜前集合→萬聖花車領軍出發→沿途打卡裝置、南瓜鬼燈大道。高雄市府表示，現場還有補水站、醫療站、服務台貼心守護，最後六福村墓碑陣演出壓軸登場，時間約20:30登場，表演地點就在大南瓜前。11月1日（六）14:30、17:30；11月2日（日）14:30、14:00：大南瓜前：11月1、2日：衛武營都會公園國泰路側草地登場。現場集結機能與舒適兼具的豪華露營車、各式風格帳篷展示，上百家餐車、美食品牌與露營選物齊聚，參與品牌包括來自日本的超人氣露營品牌「TOKYO CRAFTS」、以設計美感與實用性著稱的「ZANE ARTS」，以及台灣深受新手與家庭露營者喜愛的「DeerRun鹿跑」、主打多功能配件的「Outdoor Nation」、融合工業設計的「Territory Task 地域仕事」，及以手工鍛造炊具、工具聞名的「日月鉄工所」等。主辦方高雄市觀光局表示，今年亮點之一的「竹炊野食」，由職人以竹架起灶、用慢火煙燻新鮮食材，現場香氣四溢，呈現野地最迷人的風味。從滷到Q嫩、富含膠質的秘製滷肉飯，到油香四溢的豬五花與爽脆蔬食生菜，每一道都散發竹香與柴燻氣息，結合視覺與味覺的雙重饗宴。另有多達60家美食市集進駐，從傳統白糖粿、烤小卷，到異國風味的日式燒烤、印度脆球等。現場並搭配系列手作體驗課程及不間斷舞台演出，將衛武營化身為期間限定的城市野營基地，11月2日（週日）晚上更邀請創作才女白安壓軸開唱。11/1（六）15:00開始▪️ ONLINE舞台：玉竹一街與玉竹街17巷交叉口（免費入場）▪️ OFFLINE舞台：玉竹二街與玉竹街17巷交叉口（免費入場）▪️ INDIGO舞台：英迪格酒店Pier No.1高空酒吧（萬聖時尚奪魂夜入場費550元，可全額抵消費）演唱會卡司：Leo王、HowZ、DJ QuestionMark（世界DJ大賽台灣冠軍）、DJ 4rmstrong（巴黎奧運出演DJ）、鐵克艾樂Techno Element（在地派對廠牌）、其他DJ（Oliver、SHAØ少宇、DJ NOERS等）。11月1日17:00開始、19:00「萬聖時尚奪魂夜」開始高雄英迪格酒店Pier No.1 高空酒吧每人550元，可全額抵現場消費。高雄中央公園英迪格酒店說明，此次「超級萌寵生死鬥」歡迎各位市民朋友帶著寵物們盛裝出席，第一名將可以獲得高雄英迪格酒店寵物豪華住宿一晚。而在晚間也將舉辦「萬聖時尚奪魂夜」，不僅有精彩DJ表演，更特別邀請澳洲消防員與變裝皇后進行公益募款演出，享受高空馳放之夜。特別提醒，英迪格酒店Pier No.1高空酒吧入場費用可折抵餐飲。晚間7點登場的「萬聖時尚奪魂夜」，入場費每人550元，可全額抵Pier No.1消費。抵達橘線衛武營站→6號出口出站→右轉步行3分鐘即達。▪️衛武營國家藝術文化中心（三多路）：11、52A、70三多幹線。▪️建軍站（捷運衛武營站）：50五福幹線、70三多幹線、88建國幹線、黃2A、紅21、橘7A、橘8、橘11A、52A、53、73、87、8001、E09區間。▪️衛武營都會公園：70三多幹線、52A、11。▪️衛武營都會公園（南京路）：黃2A、8505、11。高雄萬聖節活動期間將實施機動左轉管制，管制路口包括：▪️三多一路／建軍路口▪️三多一路／國泰路二段口▪️國泰路二段／南京路口▲2025高雄萬聖節活動交通管制（圖／取自雄愛學-高雄市政府教育局臉書）