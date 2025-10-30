我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王子（如圖）日前出席活動時，迴避所有粿粿、范姜彥豐離婚相關問題，最後被發現原來是小王。（圖／葉政勳攝影）

▲Andy（如圖）被粉絲點名幫范姜彥豐度過難關。（圖／翻攝自Andy老師YouTube）

范姜彥豐昨（29）日公開影片，痛訴妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），坦言手握明確證據卻被當面否認，令他心碎不已，他透露婚後房產登記在粿粿名下，連近月接案的結案款都因「帳戶由太太控制」無法領回，導致經濟0收入陷入困境，不少粉絲紛紛敲碗點名Andy老師救場，希望Andy老師可以教他開YouTube頻道賺一波。范姜彥豐透露他沒有經紀公司協助，收入歸零仍獨自應戰，直言「日子可能會更難熬」，更在影片中提到自己聲量小、沒有媒體資源，面對對方可能：「聯手造謠、操作輿論！」他仍決心守住原則：「我只想捍衛道德與良知。」他的坦率發言引來網友熱議，不少人替他打抱不平，痛批「人設崩壞的是他們，不是你。」也有人感嘆：「在婚姻裡最痛的不是被背叛，而是被否認真相。」影片曝光後，Threads與PTT上出現大量建議聲，呼籲范姜彥豐趕緊開設個人YouTube頻道，將影片上架賺取訂閱與點閱：「該賺的不要放棄，不然什麼都沒了！」還有網友直接點名：「Andy老師教他變現啊！」甚至有人留言：「先破10萬訂閱再說，至少有經濟能力養小孩。」除了鼓勵他出道當網紅，網友還腦洞大開喊話：「范姜彥豐、江宏傑、Andy組成『復仇者聯盟』」、「全民抵制渣人組合」，討論區出現一片力挺聲浪，認為范姜若能開啟新頻道、接業配，不僅能自立更生，也能讓輿論天平重新回到公正的一邊。