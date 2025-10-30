我是廣告 請繼續往下閱讀

▲主持人、補教名師呂捷現場喊「我今天來就是來買房子的，我一次簽兩戶！」（圖／記者徐銘穗攝）

杜拜藝術館基地、戶數與總銷

▲規劃2棟地上14、15層建築，共259戶住家，總銷100億元。（圖／科達建築提供）

逆勢推案策略與目標客群鎖定

▲科達建築董事長賴建程（中）喊出「早鳥98折讓利」。（圖／記者徐銘穗攝）

▲▼台北大巨蛋百億危老改建案「杜拜藝術館」樣品屋，最小為15坪「1+1房型」。（圖／科達建築提供）

▲室內居住空間緊緻卻不過於擁擠。（圖／科達建築提供）

台北小巨蛋生活圈房市現況與機能分析

（18:45更新，調整標題、新增樣品屋照片）台北大巨蛋周邊「百億危老指標案」發表了！科達建築今（30）舉行「杜拜藝術館」新案發表會，全案以。科達建築董事長賴建程在現場祭出「早鳥98折」，1+1房型約省50萬元。補教名師呂捷在現場公開說：「我今天來就是來買房子的，我一次簽兩戶！」根據591新建案調查，該案是今年928檔期、台北市唯一的百億新案。基地面積537坪，鄰八德路三段、光復北路交叉口，規劃2棟地上14、15層建築，共259戶住家，總銷100億元，可售137戶住家、1店面及63個平面車位，可售約45億元。預計11月15日正式公開，早鳥價至12月30日為止。「走路8分鐘，房價打八折還有找！」賴建程表示，該案在台北大小巨蛋中間，也鄰近「200萬俱樂部」的敦北名人巷，但房價卻打八折，開價每坪153萬元。他點名為何選在房市最冷時逆勢推案？賴建程表示，今年預售市場交易量較去年同期下跌88%，他認為「景氣好時要在重劃區買房，但景氣不好時則要去市中心買房，因為建商開價會比較謹慎」。該案主要客群鎖定在電視台工作的藝人、製作單位，百貨、銀行、醫療院所從業人員，以及跨國企業老闆也可買來做高階主管宿舍。賴建程說明，此案在，也很適合經營自媒體的KOL。他認為，總價2300萬至2700多萬就能買到北市小豪宅，，開價每坪153萬元相對親民，加上「早鳥98折讓利」，有信心開紅盤。根據樂居網資料顯示，台北小巨蛋生活圈近一年成交價為每坪112.99萬元，跌幅2.43%，新案成交價為每坪152.08萬元。區內有捷運台北小巨蛋站，周邊商業機能有IKEA敦北店、微風南京百貨以及許多商辦大樓，生活機能發展成熟。