出國購物想帶保養品回台灣可得注意！食藥署提醒，屬於「玻璃安瓶（安瓿）」這種化妝品不得隨意攜帶入境或進口，若要帶回台灣，必須事先向食藥署申請專案許可並於通關時主動申報，否則可能被沒收或退運。近期熱門的「玻璃安瓶（安瓿）」產品，依財政部關務署公告，玻璃安瓶不得作為化粧品容器使用，因此凡是以玻璃安瓶包裝的化粧品、保養品，一律禁止進口與攜帶入境。若違反規定，可處新台幣1萬元以上，100萬元以下罰鍰。若旅客確有自用需求，需事先填寫「化粧品貨品進口同意申請書」並附上相關資料，向食藥署提出專案輸入申請，且僅限自用不得販售。食藥署核准後，旅客入境時應走紅線通關，主動向海關申報查驗。若品項與數量符合規定，海關將核准放行；超出部分則依法退運。如申請仍在審核中，海關將暫時將物品留置倉庫，由旅客或代理人於入境隔日起一個月內，持海關收據、護照及核准文件辦理提領。