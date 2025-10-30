我是廣告 請繼續往下閱讀

冷氣終於可以準備休息了！台電認證保養5招先筆記

5大步驟包括「先關閉冷氣總電源」>「清潔冷氣面板以及外部，包括外殼、出風口葉片等」>「清洗冷氣內部框」>「清洗濾網後陰乾」>「重開機開啟送風1小時至2小時」。

▲台電公布入秋冷氣準備過冬「保養5招」，記得最後還要打開送風1小時至2小時，確保濕氣全部排除再關機。（圖/台電粉絲團）

最後必須開啟送風模式的原因，是為了吹乾冷氣內部殘留濕氣，避免濕氣會影響到冷氣運作效能以及使用年限

為何現在冷氣一定要洗？冷氣師傅揭原因：電費差2倍以上

這是因為現在變頻冷氣普及之後，民眾使用冷氣頻率、時間都跟著大幅增加

冷氣用越久換氣的時間就越長，冷氣的髒污程度就會越明顯

▲冷氣清潔廠商以及師傅都透露，現在民眾大多使用變頻冷氣機型，使用時間長自然需要更多的保養以及清潔，否則長期電費可能默默高出2倍以上。（圖/記者張志浩攝）

長期電費可能會比正常情況高出2至3倍以上，清潔冷氣比你想像中重要。

最近東北季風一波接著一波來，民眾應該有感天氣降溫，晚上睡覺連冷氣都可以關掉不吹了！接下來還有一波強冷空氣準備南下，北部低溫已經要下探18度，那麼秋意漸濃準備要關掉的冷氣的你，知道要怎麼樣讓冷氣好好過冬嗎？台電公司就教學5大步驟，表示這樣才能讓冷氣之後效能保持、延長機體壽命。台電粉絲團表示，天氣轉涼，秋意漸濃，運轉了整個夏季的冷氣，終於可以準備收工，很多人都會直接「關電源拔插頭」，但是先等等！冷氣運轉了一整個夏天，就像辛苦工作的我們，勞累工作後會想要洗洗睡，冷氣其實也是。「每年長時間不使用冷氣之前，就是冷氣清潔保養的好時機」台電表示，冷氣收工前不要只有關掉電源，應該實施5大步驟，才可以讓冷氣好好過冬。台電表示，，如果在清潔冷氣時，發現卡很多灰塵或發霉的情況，建議也請專業師傅來清，讓冷氣收工好過冬，明年才會有良好的冷氣可以繼續在夏季服役。許多人也好奇以前根本沒在洗冷氣，冬天根本也沒那麼多繁瑣清理冷氣環節，為何現在的冷氣比較難顧？清洗業者「大田洗淨」就表示，，夏天平均每天使用冷氣都長達10至12小時之久，，加上現在空氣品質、電費等等都早已不同，洗冷氣的保養才那麼重要。《NOWNEWS》記者也請示冷氣清洗達人張師傅，他也透露，現在民眾使用冷氣都是變頻機型居多，使用時間長基本上都是半年、一年就要清洗，如果積累灰塵太多、濕氣造成發霉等問題，室外壓縮機感測到溫度不夠低，就會不斷運作，