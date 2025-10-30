我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 慧開法師以「生命永續的經營」專題講座。法師強調，唯有正視死亡、認識死亡、準備死亡，才能瀟灑往生。（圖／台灣生命永續經營協會提供）

台灣生命永續經營協會近日召開首屆會員大會，榮譽理事長慧開法師以「生命永續的經營」專題講座，開啟台灣生死教育新篇章。慧開法師強調，唯有正視死亡、認識死亡、準備死亡，才能瀟灑往生。慧開法師指出，華人社會長期將死亡視為禁忌，導致人們面對死亡時措手不及。法師強調，唯有正視死亡、認識死亡、準備死亡，才能瀟灑往生。法師引用佛教智慧闡述，生死並非對立而是生命不同階段。執著於生、恐懼於死，都源於無明與我執。當我們理解身體只是暫時載體，精神與功德才是真正永恆，就能以平常心面對生死，將死亡視為另一段旅程的開始。「生命永續經營」不是追求長生不老，而是透過今生修行累積為來世鋪路。法師解釋「乘願再來」是指廣結善緣、累積福報、增長智慧，讓生命影響力超越肉體限制。即使此生結束，所種善因、傳遞的正能量仍持續利益眾生。法師強調「預立遺囑、預約善終」的重要性。及早準備是對自己和家人負責的表現，分享多個案例，說明因生前未明確交代，導致家人臨終決策兩難，甚至因財產分配反目。這些遺憾只要事先留下清楚意願與法律文件即可避免。首屆理事長、台大教授陳開憲指出，台灣65歲以上人口近20%，進入高齡社會，幾年內將成為超高齡社會。台灣生命永續經營協會成立正是回應這個社會需求。未來協會將透過多元管道傳遞理念至全台各地，並與政府、醫療院所、宗教團體、社區組織合作推動生死教育，打造善終友善環境。該協會核心理念包括推廣健康養老與自然善終、促進社會關懷與國際交流、倡導瀟灑往生的生命哲學，讓生命有尊嚴地結束。慧開法師勉勵「生命意義不在長短，而在深度與廣度。當我們放下執著，以感恩心情回顧此生、以祝福心情展望未來，就能瀟灑往生、乘願再來。」台灣生命永續經營協會誠摯歡迎認同理念的朋友加入，共同鋪設圓滿、從容、充滿祝福的生命道路。另外，11月23日(星期日)協會另將舉辦「生命的永續經營」專題講座，世紀對談-國際知名生死學教授慧開法師與安寧療護之母趙可式教授，此講座免費參與，機會難得-敬請踴躍報名，共享心靈饗宴。