我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南投草屯的鳥嘴潭比鄰國道六號，交通方便且擁有絕佳的湖光山色，是中部新興景點。（圖／行政院提供，2025.10.30）

▲霧峰燕圾湖的旁邊就是烏溪，對岸是南投鳥嘴潭，每日供應25萬噸民生用水。（圖／鄒明諺提供，2025.10.30）

▲時代力量台中黨部執行長鄒明諺再曝光空拍畫面，霧峰燕圾湖雖已覆土，仍出現兩股溢流。（圖／鄒明諺提供，2025.10.30）

台中梧棲爆發非洲豬瘟，全台禁止廚餘餵豬後，台中市被踢爆在霧峰掩埋場挖出超級大天坑，網友譏諷是燕圾湖、盧媽臭臭鍋。雖然昨天緊急掩埋，但今天最新的空拍畫面曝光，廚餘水仍不斷外溢。該場位於知名人工湖鳥嘴潭對岸，南投縣草屯鎮民在鳥嘴潭散步就能聞到廚餘酸臭味。市議員更踢爆，環保局大量使用封場多年的垃圾場堆廚餘，當年的不透水布早就老舊，滲漏地下水只是早晚的事。台中市在12處垃圾掩埋場倒廚餘，文山場、霧峰場先後被市議員踢爆廚餘湖與廚餘瀑布，時代力量台中黨部執行長鄒明諺今（30）日再曝光空拍畫面，連日來被傾倒近300噸廚餘，即使已經覆土，兩股污水仍一東一西各自流出。掩埋場一旁就是烏溪，下游3公里處為阿罩霧圳取水口，長年灌溉霧峰萬豐、舊正、六股等地區。南霧峰自來水普及率僅約3成，多數民眾仍使用地下水，如今上游被大量傾倒廚餘，民眾擔心餿水將滲入土壤地下水。霧峰掩埋場緊鄰烏溪，對面就是2年前完工的鳥嘴潭，不僅是中部新興景點，每日供應南投草屯、彰化縣25萬噸民生用水。有草屯鎮民表示，這幾天在鳥嘴潭散步時聞到酸臭味，懷疑是東北季風將霧峰象鼻山廚餘湖的臭味吹向南岸。台中市議員江肇國、張家銨、蔡耀頡下午在議會質詢時，也批評環保局在中央宣布廚餘禁餵豬後，對外宣稱「已整備12處臨時掩埋點」，但多處為封場多年的垃圾掩埋場。這些多年未使用的舊場，場內上下溝渠皆出現積水與滲流，再倒進高含水量的廚餘混上焚化爐底渣，已成雙重污染，市府還要繼續騙下去嗎？副市長黃國榮答詢時則坦承霧峰場本來就有不透水布，但「確實需要新的防水布」。環保局長陳宏益說明，今天同仁有去巡視，已立即加強土壤覆蓋。3人要求市府立即查明霧峰掩埋場實際現場情形，全面檢視各掩埋場廚餘傾倒狀況，公布滲出水監測數據，並儘速採取補救與整治措施，防止污染擴散。