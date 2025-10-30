我是廣告 請繼續往下閱讀

TES輕鬆擊敗G2！4強對手明天出爐

▲LEC歐洲王者 G2 本屆世界賽依舊止步8強。（圖／LOL Esports Flickr）

▲JackeyLove本次世界賽表現亮眼，讓許多粉絲大讚：「哥哥偉大無需多言」。（圖／LOL Esports Flickr）

2025《英雄聯盟》LOL世界賽八強淘汰賽賽程

2025《英雄聯盟》S15世界大賽八強淘汰賽持續開打，今（30）日由LEC歐洲王者 G2 對上 LPL 第三種子 TES。最終，TES 以 3:1 的成績輕鬆擊敗 G2，成功晉級四強。TES 的 AD 選手 JackeyLove 在系列賽中火力全開，打出明顯的「AD 差距」。同時，今年世界賽四強名單也正式出爐，確定僅剩中國 LPL 與韓國 LCK 兩大賽區的隊伍晉級。《英雄聯盟》S15世界賽八強賽已經結束三場對決，GEN.G 以 3:1 擊敗 HLE，KT 則以 3:0 橫掃 CFO，今（30）日由 TES 以 3:1 擊退 G2，成功挺進四強，接下來他們的對手將是明（31）日 T1 與 AL 之間的勝利者。不過，隨著 G2 宣告出局，也意味著本屆 S15 世界賽四強名單已提前確定，僅剩中國 LPL 與韓國 LCK 兩大賽區的隊伍晉級，再次印證《英雄聯盟》賽事仍由雙強主宰。而 TES 的 AD 選手「阿水」JackeyLove（喻文波）更在本次系列賽中火力全開，完全壓制對位的 G2 AD Hans sama，每一場的輸出數據幾乎都高出對手一倍。再加上韓援打野 Kanavi 狀態持續火燙，兩人聯手主導戰局，最終成功將歐洲最後希望 G2 送出本次世界賽。