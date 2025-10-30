我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台南大遠百SKII活膚經典特惠組價值7,863元、特價5,580元。（圖／遠百提供）

▲高雄大遠百獨家商品資生堂紅妍山茶花修護精華(50ml+10ml)、激抗痕亮采緊緻(霜N輕15ml+抗皺精華乳A2ml)、紅色活酵超導奇蹟露(70ml+30ml)價值9,230元、週慶價3,915元，限量15組。（圖／遠百提供）

2025年百貨週年慶熱戰一波接一波！遠東百貨繼台中大遠百、遠百信義A13、板橋大遠百、新竹大遠百、遠百桃園、遠百花蓮陸續展開週年慶後，遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百10月30日接棒炒熱戰局，回饋升級超有感，打造最強優惠盛典，期待迎接消費者進場開心採購！遠百信義A13、板橋大遠百、新竹大遠百即日起~11月04日(二)遠百桃園、遠百花蓮即日起~11月11日(二)遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百10月30日(四) ~11月18日(二)遠百竹北11月13日(四) ~11月30日(日)遠百板橋中山11月13日(四) ~12月02日(二)遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百週年慶祭出化妝品、內睡衣主打雙重優惠單筆2,000元送200元；百貨服飾累計滿5,000元送500元、累計滿5萬元再加送600元；國際精品首12日單筆1萬元送1,000元；大家電鎖定高消客單指定專櫃單筆1萬元送1,000元、保健器材單筆滿5,000元送500元。信用卡週慶加碼超值回饋，13大銀行聯手出擊全館單筆6,000元分6期送200元、1萬元送400元；12大指定銀行刷數位3C(含APPLE)單筆1萬元分6期送500元，針對HAPPY GO卡友特別規劃點點成金紅利回饋活動，扣200點贈100元紅利券1張、扣500點贈250元紅利券1張，依此類推，點數越多換越多。週年慶不僅購物優惠滿滿，更祭出限定滿額贈禮，帶給消費者滿載而歸的驚喜體驗。正式開打日起於服飾部門單筆消費滿10,000元即可兌換實用「四輪摺疊購物車」；第二週星期四起全館單筆消費滿2,000元，更可獲得「手提超霸杯」，環保便利一次擁有。遠百嘉義10月31日萬聖節不給糖就搗蛋，週慶首四日提供貼心開門奉茶服務。百貨服飾獨家加碼優惠，即日起至11月18日單筆滿5,000元送100元好康券，一次購買更划算。活力滿滿GO！應援滿額送！即日起至11月30日於男裝專櫃使用遠百APP之載具明細，單筆滿1千元兌換W PROTEIN黑炫可可夾心酥1包或消費滿3千元可兌換6包，乙張明細限兌換乙次，限量1,020包。台南大遠百首四日來店送乖乖來店禮，持遠百APP金級會員於全館當日消費滿888元以上發票或銷貨明細表即可至5樓客服中心兌換，10月31日換玉米條乖乖原味，11月1、2日換玉米條乖乖辣味，每人每日限兌換一包，限量400包。乖乖消費滿額大挑戰，11月8日、9日下午2點樓面快閃，憑全館滿588元以上發票即可參加夾「蝦乖乖」娃娃機乙次。關注婦幼兒少保護及犯罪預防宣導暨小小警察體驗活動，11月1日下午2點有迷你版警察服、迷你版警用機車讓小朋友穿著警察制服的夢想闖關。11月1日下午2點1樓BOSE專櫃當天邀請到新生代歌后李芷婷擔任一日店長，帶來音樂魅力及限定優惠。高雄大遠百週年慶館內外精彩活動不間斷，10月31日~2月22日於六樓中庭推出「夢想任意門拍照打卡點」，讓民眾穿越夢想之門拍出懷舊童年回憶。10月31日邀請小朋友變身可愛小萌鬼增添萬聖節繽紛樂趣。11月1日攜手獅子會300E3區及高雄捐血中心舉辦大型捐血。11月2日攜手高雄市政府農業局帶來農村派樂地聯合行銷，結合農特產展售與體驗活動展現農村魅力風光。11月15、16日攜手高雄市政府觀光局在一樓廣場舉辦「鹹酥雞嘉年華」，邀請全台人氣鹹酥雞攤商共襄盛舉，歡迎有興趣的民眾到場一同歡樂慶週年。