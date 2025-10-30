我是廣告 請繼續往下閱讀

非洲豬瘟議題延燒，民進黨立委日前將疫情源頭指向中國電商平台「淘寶」、「拼多多」，行政院長卓榮泰也在立法院備詢時表示，兩平台長期在台營運卻未落地設立公司，恐成防疫漏洞，將推動境外電商「限期落地」，若未依法登記納管，將要求這兩個電商平台下架。對此，國民黨立委徐巧芯在臉書發文痛批，這根本是民進黨在操作「抗中保台」老戲碼，強調「淘寶、拼多多完全無法購買豬肉製品，目前也沒有任何證據，可以證明傳染來源來自這兩個平台，現在就要找這兩間公司開刀，分明就是轉移焦點。」徐巧芯指出，台灣邊境早已有「EZ WAY」查核制度，所有進口商品都須通過查核，若真有漏洞，那是政府邊境把關不力，「請卓院長不要逢中必反，不要將豬瘟問題甩鍋給淘寶、拼多多好嗎？」她進一步表示，有民眾向她反映，若淘寶被下架，將對許多仰賴進口零件的商家造成衝擊，「有些零件台灣根本沒賣，只能透過淘寶下單。如果只是因為電商平台來自中國就被找麻煩，真的很沒道理！」除批評政府防疫政策轉移焦點，徐巧芯也提到，美國智庫「蘭德公司」（RAND Corporation）近期發布《穩定中美競爭》報告，建議中美建立互信訊號，避免衝突，其中提及「美國不支持台獨、不反對和平統一」等內容，若中美真的達成協議，恐怕對台灣不利。她表示，自己在質詢時詢問陸委會立場，副主委沈有忠重申立場，中華民國主權不能被交易，兩岸互不隸屬是客觀事實，「維持現狀」仍是政府的政策主軸。