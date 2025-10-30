《英雄聯盟》（League of Legends，簡稱 LOL）2025 年 S15 世界大賽 8 強賽結果陸續出爐，最後一組對戰將於 10 月 31 日登場。由「大魔王」Faker 李相赫領軍的韓國 LCK 傳奇 5 冠隊伍 T1，將對上今年 LPL 竄起的新星 AL（Anyone's Legend），爭奪最後一張 4 強門票。雙方今年曾在國際賽數次交手，戰績互有勝負。但Faker 在職業生涯中仍保持著「世界賽 BO5 從未敗給中國 LPL 隊伍」的傳奇紀錄，明（31）日 AL 是否能突破大魔王築起的高牆、改寫歷史，也成為本次 8 強賽最受矚目的焦點之一。
Faker大魔王還在延續T1傳奇！AL近況佳有望破除LPL心魔
英雄聯盟的「GOAT」Faker今年已經29歲，是本屆世界賽年紀最大的選手，而在LCK例行賽中，Faker狀態也的確有出現下滑。不過，進入世界賽之後，Faker狀態明顯有所提升，彷彿進入了世界賽模式，反倒是其他年輕小將隊友Oner、Gumayusi、Keria狀態還沒回穩，上路Doran似乎也還沒克服世界賽不穩的問題。
至於對手AL，則是2025年突然從LPL竄升的新星，在教練Tabe帶領之下，中路Shanks從原本中後段的選手，蛻變成隊伍中的大腿，韓援打野Tarzan更是狀態極佳，韓籍輔助Kael也是隊伍進攻核心，上路聖槍哥Flandre則有奪冠經驗，今年也成為上路穩定扛壓、戰術搭配的百搭選手，世界賽重要的角色雷珂煞，他更是玩得又油又強。
回頭看這次世界賽瑞士制的表現，AL先後擊敗HLE、GEN、CFO（BO3），以3-0戰績晉級8強，先後碰上韓國LCK第一、二種子，賽程絕對不軟，遊戲內容更看得出AL的世界賽全隊狀態極佳。
反觀T1，因為整隊狀態不佳，在瑞士制打得跌跌撞撞，先後遇上FLY、CFO、GEN、100T、MKOI，但只贏了歐美的三支隊伍，BO1輸給CFO、GEN，最終以3-2戰績驚險晉級8強。因此，若從兩隊近況來看，AL將很有機會擊敗T1晉級4強。
T1 vs AL過往戰績一次看！Faker傳奇不敗紀錄將受挑戰
事實上，今年 AL 與 T1 兩支隊伍都是國際賽常客。首先在 6 月底至 7 月初舉辦的《英雄聯盟》2025 年 MSI 季中邀請賽中，T1 曾在敗者組 BO5 決賽對上 AL，最終以 3：2 驚險獲勝，但在冠軍賽又以 2：3 不敵 GEN.G。
隨後於 7 月中登場的 EWC 石油盃，兩隊再度於 4 強準決賽交手，這次則由 AL 成功復仇，以 2：0 擊敗 T1，不過當時賽制為 BO3。
本次世界賽 8 強淘汰賽為 BO5 ，從帳面戰績來看，T1 的戰術儲備仍略勝一籌，唯一隱憂在於選手狀態是否已經完全回穩。
此外，由 Faker 領軍十多年的 T1，在歷屆世界賽中從未於 8 強止步，最差成績也至少打進 4 強，更曾 5 度奪冠，今年更將挑戰史無前例的三連霸。再加上 T1 在世界賽 BO5 賽制中，至今仍未曾敗給 LPL 隊伍，唯一的敗場都發生在 LCK 內戰，使得 Faker 至今仍被 LPL 粉絲視為「不可突破的高牆」。
