南非政府自去年10月起兩度致函要求我國駐南非代表處遷離首都普利托利亞，配合中國對我施壓、更名、降級，以及緩發簽證等相關打壓作為，我國政府一度祭出晶片出口管制反制，雖然兩天就喊停，但已成功讓南非當局重新尋求協商。外交部持續針對南非動作評估各類措施，而根據農業部統計資料顯示，今年1～9月我國從南非進口蘋果雪崩式萎縮97％，葡萄柚進口量也大幅衰退近4成。外交部長林佳龍日前透露，已收到南方當局提出新版雙邊關係協議的交涉請求，外交部正在進行通盤評估，對於部分內容還是覺得不妥，但有些仍有彈性交涉空間。外交部與南非交涉的同時，也盤點各類可能反制措施，將籌碼準備好。實際去農業部統計資料查詢可見，今年前9月我國從南非進口蘋果僅有4筆、約99公噸；和去年同期進口量4141.95公噸相比，急遽衰退了97.6％。南非進口的葡萄柚也呈現大幅萎縮，今年前9月約為1598公噸，和去年同期相比衰退了36.4％。除此之外，南非夏威夷果今年前9月進口量為419公噸，比去年同期萎縮了32.6％，棉花今年前9月進口量為400公噸，比去年同期萎縮了59.2％。這些都是在農業部經貿統計中，南非進口銷量跌幅較明顯的產品。針對南非蘋果進口量雪崩式下跌，林佳龍曾說明是因為當地驗出「蘋果蠹蛾」，所以台灣暫停輸入。