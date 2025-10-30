我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職業棒球（NPB）日本大賽（日本一）G5今（30）日持續在甲子園球場進行，系列賽3勝1敗的福岡軟銀鷹隊作客阪神虎隊，此役前7局阪神隊領先2分，不過軟銀隊在第8局靠著柳田悠岐的2分砲追平比分。延長賽第11局，軟銀隊野村勇敲出石破天驚的致勝陽春砲，終場軟銀隊就以3：2險勝阪神隊，系列賽拿下4勝1敗，奪下相隔5年的隊史第12冠。賽前取得3勝1敗「聽牌」優勢的軟銀隊，此役推出有原航平交手阪神隊大竹耕太郎。阪神隊2局下展開攻勢，佐藤輝明率先敲安，不過發動盜壘失敗，隨後大山悠輔、高寺望夢獲得保送，坂本誠志郎敲出適時安打，替阪神隊取得1：0領先。5局下阪神隊攻勢再起，大竹耕太郎、近本光司敲安，面對得點圈危機，有原雖然連續解決2位打者，軟銀隊仍選擇換投，由洋投赫南德茲（Darwinzon Hernandez）接手「拆彈」，卻被佐藤輝明敲出帶有1分打點的安打，阪神隊取得2：0領先。阪神隊前7局以2：0領先，8局上軟銀隊展開反攻，嶺井博希從阪神隊石井大智手中敲安，一出局後柳田悠岐敲出左外野2分砲，一棒將比賽扳平成2：2平手。前9局打完，雙方仍是平手，延長賽11局上，軟銀隊野村勇從村上頌樹手中敲出超前陽春砲，軟銀隊取得3：2領先。11局下松本裕樹登板「關門」，順利抓下最後的3個出局數，終場軟銀隊就以3：2險勝阪神隊，系列賽拿下4勝1敗，奪下相隔5年的隊史第12冠。