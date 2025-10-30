我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雪碧（左）發長文哀悼，不捨謝侑芯（右）離世。（圖／雪碧 IG @sprite0719ss）

曾擔任護理師、擁有甜美外貌與火辣身材的網紅謝侑芯，近日傳出在海外工作拍攝時因健康狀況不幸離世，享年31歲，她的好友雪碧（方祺媛）悲痛表示：「為什麼好人總是得不到上天的眷顧？」謝侑芯今年7月才在社群透露，自己曾被知名王姓CEO追求，當時引發許多討論，想不到短短幾個月後就天人永隔，令人心痛。謝侑芯IG追蹤人數超過53萬，她因為曾是護理師，加上擁有甜美外貌與火辣身材擁有許多死忠粉絲，還被封為「護理系女神」。然而近日卻傳出她在海外工作時，因健康狀況不幸離世，享年31歲，消息一出，震驚網紅圈與眾多粉絲，她的好友雪碧（方祺媛）悲痛表示：「為什麼好人總是得不到上天的眷顧？我真的心碎到無法接受。」今年7月，謝侑芯才在社群透露自己被男性追求的故事，其中一位是經常登上新聞版面的王姓CEO，她透露對方曾在五年前追求自己，不過自己沒有答應對方，「不是他不好，是我選了自己的路！」謝侑芯表示，王先生對自己非常溫柔有禮貌，也總是非常大方，從來不會讓自己感到困擾，做事也很體面，並非新聞版面上的壞CEO。謝侑芯透露自己發文的動機，是希望大家不要總記得對方不好的一面，生為人一定都有不同面向，希望自己的一點力氣能改變大眾對王姓CEO的不良印象。貼文曝光後，許多網友根據時間線猜測對方身分是宏仁集團總裁王文洋，不過並沒有要改變對對方的看法，反而反諷謝侑芯是在蹭流量，認為她僅是想跟著風波蹭流量而已。