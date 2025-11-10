我是廣告 請繼續往下閱讀

彰化9日驚傳一起墜樓案，46歲賴姓女子被發現倒臥地面死亡，警方獲報前往住家調查死因，發現其母倒臥家中，已經呈現屍僵狀態，還在家中發現榔頭、水果刀以及書信，懷疑是賴女殺害母親後因畏罪而輕生，懷疑案情不單純，彰化社會處則表示，未接獲賴姓母女相關家暴通報紀錄，檢警調單位現介入偵查，目前已同步啟動關懷被害人家屬，提供心理支持、社會福利資源及討論後續喪葬事宜，期能陪伴家屬度過難關及悲傷復原。據警方調查，46歲賴姓女子的70歲母親，在被發現倒臥家中已無呼吸心跳，警方更在其家中發現榔頭、水果刀以及書信，現場並無明顯打鬥痕跡，目前已聯繫其他家屬，並進一步釐清母女2人生前狀況，檢方今（10）日將由進行相驗、釐清死因。彰化市社會處表示，案發後已經立即啟動關懷機制，指派社工前往訪視關懷；經查，賴姓母女皆未有家暴相關通報紀錄，檢警調單位現介入偵查，同時啟動關懷被害人家屬，提供心理支持、社會福利資源及討論後續喪葬事宜，期能陪伴家屬度過難關及悲傷復原。