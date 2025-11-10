我是廣告 請繼續往下閱讀

2026縣市首長選戰，民進黨決定「高雄」市長已初選方式決定披戰袍人選，今（10）日開放領表登記，而立委邱議瑩搶頭香，一早9點半就現身黨中央，喊話「我已經準備好了」。對手賴瑞隆將在明（11）日領表登記，許智傑則選擇在週四（13）日赴黨中央，而林岱樺目前還未公布時間。綠營高雄市長選戰白熱化，《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理今（11）日高雄市長選情焦點。邱議瑩搶頭香在開放領表登記首日，赴民進黨中央進行登記，強打自己很「在地」，過去不僅在高雄求學、戀愛、結婚，從政的下半場也都在高雄。不過，高雄市長陳其邁日前喊話，別把許智傑當塑膠，邱議瑩表示，「兄弟登山，大家一起努力！」綠營初選競爭激烈，身兼黨主席的總統賴清德提醒，初選過程必須正向、良性，嚴禁相互攻訐。而有意參選高雄市長的人選邱議瑩、賴瑞隆、許智傑，上週六都赴彌陀虱目魚文化節活動，三人有說有笑，但話中仍帶玄機，讓同黨同志邱志偉直喊，我要跟你們保持等距，以表示中立，馬上遭邱議瑩開玩笑說，「這裡是彌陀，不是中壢」。國民黨立委柯志恩確認代表藍營披戰袍角逐高雄市長寶座，但卻因黨主席鄭麗文出席追思顛覆中華民國政權吳石活動，選情恐受到影響。未來可能對手、民進黨立委邱議瑩喊出「投柯志恩就是支持鄭麗文」引起地方討論，對此，柯志恩怒嗆，別動不動就拿她來蹭聲量，「那是不是可以說支持邱議瑩，就是支持總統府養共諜？支持國安局養共諜呢？照她的邏輯就是這樣子。」