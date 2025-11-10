近年來台灣手搖飲料品牌越來越多，路上人手一杯情況相當正常，但近日就有一名自稱前連鎖飲料店稽核人員的民眾現身，建議消費者若光顧門市，看到店員「做指甲、戴戒指」趕快轉頭離開，甚至釣出飲料店老闆附和認同，表示「只要一次的食安問題萬一發生，就真的不用請人了」，在網路上引發大量討論。
手搖飲店員「有2特徵」不要買！前稽核員證實：看到轉身快跑
一名網友近日在Threads發文表示，自己曾是連鎖飲料店稽核人員，建議民眾，若前往手搖飲料店，看到店員「做指甲、戴戒指」，建議馬上轉身離開去其他家購買，「這種門市的內部環境長怎樣你不會想知道，信我」。
該名網友在留言區解釋，之所以建議民眾看到店員做美甲就離開，主要是因「你完全沒辦法保證你的指甲，會不會在你工作完一天後少了一隻」，更強調事情都有可能發生，「新聞有多少件自己去查，讓購買的客人有潛在食安風險，你有什麼資格跟我說你做指甲，但你店裡衛生安全都合規」。
貼文曝光後，瞬間引起眾人激烈討論，「留長過指甲的，包含美甲，一定都知道那指甲裡面可以有多髒」、「我不是做餐飲業的，但我自己都不能接受煮飯或是切水果的時候戴戒指或做指甲，我自己做給自己吃都不行」、「天啊…那我愛喝的飲料店，基本上女店員全部都有做美甲欸」。
手搖飲店員戴美甲爆爭議！去年才出過事：整塊掉進杯裡
值得一提的是，留言中還有飲料店老闆出面回應，認同該名網友言論，坦言「所以我從來不用做美甲的，只要一次的食安問題萬一發生，就真的不用請人了，而且做美甲的妹妹怕斷掉怕髒，會影響工作效率，所以我真的一概不用」。
事實上，去年就有民眾發生類似問題，當時消費者控訴，自己購買知名手搖飲料飲用，沒想到在最後發現杯裡殘留一塊殘缺的美甲片，民眾及時向店家反映，店長雖然馬上道歉，並承諾能重做一杯，但消費者不買單，認為食品把關有問題。
當時事件爆發後，在網路上討論得沸沸揚揚，也看出現今民眾更加關注食品安全與衛生。事發後，業者亦緊急發布聲明，表示一直以來都遵循嚴謹製作SOP，對於事件發生感到抱歉，並承諾將釐清問題來龍去脈。
餐飲業早就禁戴美甲、飾品！相關法規一次看
事實上，根據《食品良好衛生規範準則》第5條附表二第1點第4、第5款規定，就有明確寫道：「於作業場所工作之人員，其手部應保持清潔；不得蓄留指甲、塗抹指甲油、指甲彩繪、使用指甲貼片或佩戴飾物，並不得使肌膚上之化粧品、藥品及其他物品污染產品」。
此外，亦規定從業人員手部應保持清潔，如廁、吐痰、擤鼻涕或其他可能污染手部之行為後，立即洗淨再工作。 若以雙手直接調理不經加熱即可食用之食品時，應穿戴消毒清潔之不透水手套，或將手部澈底洗淨及消毒。若接觸不需再復熱食材，應穿戴手套或確保手部清潔，且無傷口、塗指甲油及飾品。倘若民眾有食安疑慮，下次前往手搖飲料店消費時，除了注意門市衛生與否以外，也可關注店員服裝儀容。
資料來源：全國法規資料庫
