我是廣告 請繼續往下閱讀

手搖飲店員「有2特徵」不要買！前稽核員證實：看到轉身快跑

若前往手搖飲料店，看到店員「做指甲、戴戒指」，建議馬上轉身離開去其他家購買，「這種門市的內部環境長怎樣你不會想知道，信我」。

▲一名網友自稱曾是連鎖飲料店稽核人員，建議民眾看到手搖飲料店員「做指甲、戴戒指」，馬上轉身離開。（圖／取自unsplash）

主要是因「你完全沒辦法保證你的指甲，會不會在你工作完一天後少了一隻」，更強調事情都有可能發生，「新聞有多少件自己去查，讓購買的客人有潛在食安風險，你有什麼資格跟我說你做指甲，但你店裡衛生安全都合規」。

▲前稽核員表示，之所以建議民眾看到店員做美甲就離開，主要是因「完全沒辦法保證店員的指甲，會不會在工作完一天後少了一隻」。（示意圖／達志影像／美聯社）

手搖飲店員戴美甲爆爭議！去年才出過事：整塊掉進杯裡

▲不少民眾愛做美甲，但在《食品良好衛生規範準則》中，就有明確規定餐飲業從業人員不應塗抹指甲油、指甲彩繪、使用指甲貼片或佩戴飾物。（圖／取自unsplash）

自己購買知名手搖飲料飲用，沒想到在最後發現杯裡殘留一塊殘缺的美甲片，民眾及時向店家反映，店長雖然馬上道歉，並承諾能重做一杯，但消費者不買單，認為食品把關有問題。

▲過去有民眾購買手搖飲料，沒想到在快喝完時發現杯底出現一塊美甲。（示意圖／NOWNEWS資料照）

餐飲業早就禁戴美甲、飾品！相關法規一次看