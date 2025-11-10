我是廣告 請繼續往下閱讀

鳳凰颱風侵台前夕，地牛大翻身！高雄今（10）日下午1時許發生芮氏規模5.3地震，震央位置在高雄市甲仙區，地震深度7.8公里，屬極淺層地震，「雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市」4縣市國家級警報大響。在高雄的當地民眾表示：「南部晃了超過1分鐘」，地震發生當下，LINE群組內南部用戶立刻異口同聲傳訊：「扯、大地震」、「很搖」，相當有感。從各地震度級來看，嘉義縣、高雄市、台南市最大震度達4級。嘉義縣地區最大震度 4級高雄市地區最大震度 4級臺南市地區最大震度 4級嘉義市地區最大震度 3級屏東縣地區最大震度 3級雲林縣地區最大震度 3級花蓮縣地區最大震度 3級臺東縣地區最大震度 2級南投縣地區最大震度 2級彰化縣地區最大震度 2級臺中市地區最大震度 2級澎湖縣地區最大震度 2級苗栗縣地區最大震度 1級