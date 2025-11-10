鳳凰颱風侵台前夕，地牛大翻身！高雄今（10）日下午1時許發生芮氏規模5.3地震，震央位置在高雄市甲仙區，地震深度7.8公里，屬極淺層地震，「雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市」4縣市國家級警報大響。

在高雄的當地民眾表示：「南部晃了超過1分鐘」，地震發生當下，LINE群組內南部用戶立刻異口同聲傳訊：「扯、大地震」、「很搖」，相當有感。從各地震度級來看，嘉義縣、高雄市、台南市最大震度達4級。

點此看更多：地震速報／13:00高雄甲仙規模5.3地震！最大震度4級　13縣市有感

嘉義縣地區最大震度 4級
高雄市地區最大震度 4級
臺南市地區最大震度 4級
嘉義市地區最大震度 3級
屏東縣地區最大震度 3級
雲林縣地區最大震度 3級
花蓮縣地區最大震度 3級
臺東縣地區最大震度 2級
南投縣地區最大震度 2級
彰化縣地區最大震度 2級
臺中市地區最大震度 2級
澎湖縣地區最大震度 2級
苗栗縣地區最大震度 1級

