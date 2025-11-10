今（10）日下午1時00分，高雄市甲仙區發生芮氏規模5.3地震，共計13縣市有感，最大陣度達到4級，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，該地震發生原因是歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊碰撞導致，未來3天內要注意規模4.5餘震。
氣象署指出，本起地震震央在高雄市政府北北東方72.1公里處，深度7.8公里，屬於極淺層地震，本起地震觀測到最大震度為4級，出現在嘉義縣大埔、高雄市桃源、台南市楠西。
吳健富說明，今天下午的地震，震央位置蠻靠近今年1月21日的「大埔地震」震央，不過由於深度較淺，加上該區域過去小地震多，因此研判兩者屬於不相干的獨立事件；地震發生原因還是板塊擠壓，高雄甲仙一帶的板塊比較破碎，前陣子也有些小規模地震出現。
吳健富指出，由於板塊較為破碎的原因，加上地震深度較淺，震央附近的大埔、桃源、台南楠西都有感受到4級震度，中南部大部分都有2級以上震度；提醒民眾，未來3天內要注意規模4.5餘震，考量到鳳凰颱風本周將登陸台灣，山區可能會出現土石鬆軟的情況，民眾務必多加留意。
資料來源：中央氣象署
