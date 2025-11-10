我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士資深中鋒霍福德（Al Horford）在歷經腳部傷勢歸隊後狀態回升，三分線外6投4中、貢獻12分。（圖／取自Golden State Warriors X）

▲勇士新星波斯特（Quinten Post）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也各自進帳14分。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士今（10）日在主場迎戰印第安納溜馬，最終以114：83大勝對手，終止二連敗，也讓主場戰績維持不敗。雖然勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）因病缺陣，但球隊仍靠著巴特勒（Jimmy Butler）的全能表現，霍福德（Al Horford）的外線火力以及年輕新星的適時一擊，取得一場漂亮的勝利。巴特勒本場比賽攻下21分、9籃板、7助攻，投籃命中率高達15投10中，全場效率表現非常亮眼。尤其他在此戰不過度依賴罰球，單純在得分火力上明顯提升，成為勇士在柯瑞缺陣下最穩定的得分點。雖然巴特勒已經不再有巔峰時期的爆發力，但他透過穩定輸出，成功帶領贏下漂亮的一仗。勇士資深中鋒霍福德（Al Horford）在歷經腳部傷勢歸隊後狀態回升，三分線外6投4中、貢獻12分。他不僅提供穩定的外線火力，也在防守端提供經驗與穩定性，讓球隊在關鍵時刻不會因年輕球員失誤而陷入被動。這種老將的沉穩，是勇士本場能快速拉開比分的關鍵因素之一。雖然庫明加（Jonathan Kuminga）本場投籃手感不佳、僅9投1中，只進帳5分，但波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、波斯特（Quentin Post）以及穆迪（Moses Moody）都在關鍵時刻貢獻得分或助攻，讓球隊能維持進攻節奏。尤其波斯特在第三節在空檔投籃下連續得手，助勇士重新取得雙位數領先，證明勇士年輕球員已經逐漸適應球隊角色。溜馬本場比賽狀態低迷，上半場僅拿到41分，全場投籃命中率不到三成。在隊上核心哈利伯頓（Tyrese Haliburton）賽季報銷，內線核心透納（Myles Turner）離隊，使得球隊攻防失衡，年輕球員經驗不足，出現多次失誤，讓勇士輕鬆掌握比賽節奏。最終第4節更直接被勇士拉開至20分以上，勝負早早底定。值得一提的是今日勇士先發5人的正負直接為「正」，溜馬則是完全相反，先發5人的正負值都是「負」，從此數據也能看出溜馬在傷兵眾多的情況下，攻防效率相當低落。反觀勇士確實有打出總教練柯爾希望看見的「活力」，也因此收下最終的勝利。勇士本場比賽雖然贏球，但勝利仍帶有一絲「醜陋」的色彩。原因是上半場雙方平起平坐，甚至溜馬團隊罰球數也遠不及勇士。然而巴特勒的穩定輸出、霍福德的老將經驗、年輕球員打出活力，以及溜馬自身問題，還是成為勇士贏球的四大核心原因。