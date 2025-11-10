明（11）天就是雙11來臨，旅遊電商瘋狂祭出優惠，Klook明天11月11日當日8場瘋搶買1送1，全站最強優惠加碼至11月14日，天天開搶全球「樂園體驗買1送1」、「樂園1折」、「飯店現折2千元」等超殺折扣。
Klook表示，雙11狂歡祭釋出終極回饋，除了11月11日當日8場瘋搶買1送1，更推出壓軸大加碼，全站最強優惠加碼至11月14日，天天開搶全球「樂園體驗買1送1」、「樂園1折」、「飯店現折2千元」等超殺折扣。包含全球熱門樂園如各地環球影城和迪士尼樂園都有機會搶到買1送1、1折驚喜價，人氣行程如白川鄉一日遊、京都天橋立一日遊等，也推出限量買1送1活動；出門必備的飯店，同步釋出限量優惠碼，最高現折2千元，以百元破盤價就能入住，幫旅客大省一筆。
此外，即日起至11月14日前，Klook「全站折1111元」、「eSIM 10元」，及11月11日當日8場瘋搶「買1送1」活動同步開催中！買1送1不論是超熱賣釜山通行證、首爾Wild Wild猛男秀，及經典必去的澳門水舞間、紐西蘭冰川直升機健行體驗等。
KKday也有雙11優惠 國旅樂園買一送一
KKday也有雙11檔期優惠，11月11日前推出「轉出1111點旅行金」活動，有機會抽中1111點的加碼點數、獲得海外各國旅遊折扣碼；今（10）日至11月11日同時推出兩日限定的「KKday會員日」，消費者只要下單滿新台幣6000元，就能獲得1000點的KKday Points，KKday再加碼針對黑鑽、白金會員各自推出當日12:00瘋搶1折、7折海外旅遊商品，13:00開搶國旅樂園買一送一，14:00開搶日韓泰超值機票、滿額折500元，另祭出黑鑽會員點數狂飆5倍、白金點數3倍大放送。
資訊來源：Klook、KKday
