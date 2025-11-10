我是廣告 請繼續往下閱讀

​

國民黨主席鄭麗文的親中爭議不斷，先前曾喊要讓台灣人自豪地說「我是中國人」，日前又出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包括共諜吳石等人，這讓自己人都看不下去，前立委蔡正元更是直接開罵這名新任黨魁，別自以為是地創造兩岸和平的議題。對此，民進黨立委郭國文直言，國民黨的沉默，是對叛國的默許。郭國文表示，鄭麗文提出「追思共諜」的主張，不只是個人言論，而是對中華民國立場的根本挑戰，不管是「一中各表」的中華民國，還是「中華民國台灣」，這種行為都是在背叛中華民國。由鄭麗文任命為黨部主委、有意角逐2026年縣市長選戰的謝龍介、柯志恩、蘇清泉等人，是否也認同這種背離國家主權、親附中共的言論？「一天過去了，謝龍介沒有任何反駁、沒有任何譴責，這樣的沉默，無疑是對叛國言行的默許。」郭國文指出，更令人憂心的是，國民黨似乎正被鄭麗文推向一條危險的路，就是成為「中國共產黨在台灣的分支」。當整個政黨對赤化傾向視若無睹，對違背國家立場的言論噤聲不語，那麼國民黨所剩下的，還有多少中華民國的信念？郭國文提到，尤其是謝龍介，7年前，他曾把願意上戰場保衛國家的青年稱為「憨頭」；如今面對鄭麗文的叛國言論，他依然選擇沉默。這樣的政治人物，只會在危難之際投降、投靠、投機取巧。這不是政治智慧，而是政治懦弱。