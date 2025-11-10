NBA例行賽今（10）日由金州勇士主場迎戰印第安納溜馬，最終勇士以114：83大勝對手。雖然當家球星柯瑞（Stephen Curry）因病繼續缺陣，但「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）挺身而出，全場15投10中，攻下21分，率隊終止二連敗。賽後，巴特勒接受訪問時，被問到隊友庫明加（Jonathan Kuminga）近期狀態低迷的問題，他以相當成熟的語氣替小老弟打氣：「未來他也會有砍45分的夜晚。」
巴特勒揭領袖哲學：在「積極進攻」與「帶動隊友」間求平衡
勇士今日在主場迎戰溜馬，最終以114：83大勝對手，終止二連敗，也讓主場戰績維持不敗。雖然柯瑞因病缺陣，但球隊仍靠著巴特勒（Jimmy Butler）的全能表現，霍福德（Al Horford）的外線火力以及年輕新星的適時一擊，取得一場漂亮的勝利。
賽後，巴特勒接受媒體採訪，談到了在柯瑞缺席時自己在進攻端的角色與責任。巴特勒坦言：「我覺得這要在『積極進攻』和『帶動隊友』之間找到平衡。我喜歡確保大家都能得到出手機會、盡早找到手感。然後當該我得分的時候，我也有信心能和聯盟最好的得分手競爭。」
他進一步補充：「在這些之前，我覺得我們今晚的節奏很好，場上空間也拉得非常開。整體進攻看起來流暢多了，這就是我們要的球風。」
砍79分還是只拿2分都別受影響！巴特勒教庫明加如何調適起伏的狀態
經歷了一個風風火火的休賽季後，庫明加（Jonathan Kuminga）近2戰狀態低迷，今日只攻下5分，而前一戰也只有進帳6分。對此巴特勒也以老大哥姿態給予鼓勵。
巴特勒笑說：「等一下他就要來我家吃飯了。我常告訴他，不會每晚都打得很好，也不會每晚都打得糟。不要因為某場拿了79分就太興奮，也不要因為某場只得2分就太沮喪。保持平穩，繼續努力，每天把該做的事情做好，時間久了，一切都會回到平衡。」
未來會有砍45分的夜晚！巴特勒鼓勵庫明加持續保持侵略性
巴特勒強調，球隊的勝利遠比個人數據重要：「只要我們贏球，我不會去在意誰得了多少分。我希望他能保持侵略性。有空檔就投、該切入就切入，去製造罰球。今晚他只拿5分，那又怎樣？誰在乎？未來他也會有砍45分的夜晚。」
巴特勒最後特別肯定庫明加的防守與拚勁：「他在防守端表現不錯，也積極搶籃板。比賽不只是得分，我一直在提醒他這一點。」
勇士主場止敗 柯瑞即將回歸
勇士在柯瑞缺席的情況下展現強大韌性，全場五名先發球員正負值皆為「正」，攻守兩端明顯優於傷兵滿營的溜馬。巴特勒的穩定輸出與領袖氣場，不僅幫助球隊守住勝利，也在年輕核心狀態起伏之際，扮演了精神支柱的角色。
勇士下一場將作客奧克拉荷馬，對上雷霆。若柯瑞順利復出，勇士的進攻體系有望全面回穩，巴特勒、庫明加與柯瑞的組合也將成為勇士球迷關注的焦點。
