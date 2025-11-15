我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國年初為打擊緬甸境內的電信詐騙園區，切斷部分跨境電力輸送，也意外衝擊緬甸一般民生。從醫院到小商家，甚至一般民宅，全都因為電力不穩而加速投入太陽能發電，太陽能板成了戰亂下的「救命裝備」。自2021年軍事政變後，緬甸內戰持續升溫，電力產能持續下降。軍政府遭西方制裁卡住資金管道，基礎設施維修能力大幅下滑，連燃料進口都不穩定，讓民眾長期面臨停電、跳電與供電時段縮短的問題。世界銀行估算，緬甸2024年的電力產能已倒退回2015年水準，衝突地區更被形容為「災難級」供電狀況。在大環境崩壞下，中國製的便宜太陽能板成為補位者。根據中國海關資料，今年1月至9月，緬甸從中國進口的太陽能板金額翻倍成長，達約1億美元，較疫情前暴增8倍以上。緬泰邊境城鎮苗瓦底居民透露，當地如今「四分之三的人靠太陽能過日子」，商家用得更兇，不少餐廳、雜貨店、飲水站、診所和學校紛紛設置小型太陽能系統，只為確保照明、冷藏、電子支付等基本功能能正常運作。緬甸能源業者也見證了這場「人民自救潮」。Parami能源公司董事長皮瓦敦表示，家用太陽能系統從2019年的幾百套，暴衝到2025年估計約30萬套。一組家用系統售價不到1000美元，可提供四到五小時電力，足以同時供應兩台冷氣機運作，對多數家庭而言已能解決基本需求。雖然花費不算便宜，但與柴油發電機相比仍然划算。柴油機不只要價約7000美元，每週還得花上50至100美元買燃料；在物價飆升、薪資停滯的緬甸，一般家庭根本負擔不起。皮瓦敦預測，未來太陽能系統可望為緬甸約200萬至250萬戶家庭提供穩定電力。值得注意的是，緬甸、巴基斯坦、斯里蘭卡、伊拉克和阿富汗等地的民眾近年紛紛擁抱太陽能，並不是為了呼應氣候目標，而是因為在戰亂與崩壞的能源體制中，太陽能已成為最可靠、也最無奈的選擇。