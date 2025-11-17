我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾之喬（右）20歲拍《愛似百滙》對辰亦儒（左）心動，兩人交往不久就分手，後來男方苦追半年才成功復合。（圖／翻攝自曾之喬IG@chiaochiaotzeng）

藝人曾之喬（喬喬）今（17）日迎來37歲了！她在2003年與劉品言以女團Sweety出道，之後轉戰戲劇圈，代表作有連續劇《紫禁之巔》、《稍息立正我愛你》、《我的寶貝四千金》。2009年，曾之喬與辰亦儒因合作戲劇《愛似百匯》相識，她主動跨出一步促成戀情，但當時兩人都年輕又倔強，最終分手，後來辰亦儒意識到她的重要，苦花半年追回，感情一直很穩定，2020年兩人正式宣布結婚。曾之喬先前曾上在網路節目《好ㄚ》，節目中她分享在2019年時一度陷入情緒低落，去找心理師諮商時被一句「重要的人知道你的狀態嗎？」擊中，當場崩潰大哭打給在中國工作的辰亦儒，坦白內心脆弱，而辰亦儒也耐心傾聽，用溫柔陪伴成最大力量。曾之喬和辰亦儒的故事得從2009年兩人合作的戲劇《愛似百匯》講起，當時喬喬才20歲，還是很稚嫩的小女生，面對大她7歲、在劇組裡相對成熟的辰亦儒，開始有點小小心動。當年拍戲時很剛好遇到八八風災一度停工，甚至傳出可能換女主角的消息，不過曾之喬對辰亦儒的感覺卻沒被打亂，反而更確定想再靠近一些，最後她勇敢出擊，兩人才開始交往。只是那時兩人都年輕，比較自我中心，關係磨著磨著就出現裂縫，只能先分開，之後整整1年更是完全沒聯絡，不過正是這段距離，讓辰亦儒意識到她在自己心裡的位置，最後花了半年重新把她追回來。重新整理過彼此的步調後，曾之喬和辰亦儒都更明白對方在自己心裡的重要。到了2019年，兩人被拍到一起出遊，早已分手多年的明星情侶檔突然同框，立刻引起熱議；結果隔年小年夜，他們突然在社群公布好消息，開心寫下「今天起，是陳太太囉！」證實喜訊，讓粉絲又驚又喜；今年2月曾之喬也順利迎來寶寶，一家三口的生活正式展開。曾之喬先前在網路節目《好ㄚ》談起人生這幾年的變化，她說自己成了媽媽後對生命更敬畏，也更有意識地安排一些自己專屬的時間，讓心靈不要被育兒、工作壓到喘不過氣。不過，曾之喬也分享，2019年疫情期間，外人看她外表亮麗灑脫，但心裡卻像被關燈，情緒非常低落，而且好一段時間都沒好轉，後來朋友推薦她去諮商，才慢慢找回平衡。當時，心理師就問曾之喬身邊重要的人知不知道她的狀態？沒想到，那句話就像啟動了某個開關一樣，讓她果斷打給在中國工作的辰亦儒，好好說出壓在心上的那些感受，過程中，辰亦儒用最溫柔、有耐心的傾聽陪她度過低潮，成了曾之喬最大的力量。曾之喬回想那段低潮期，只要拿起電話打給辰亦儒，整個人就變成小女孩，一句「我就是心情不好」就能講到鼻酸，常常還沒開口就想掉淚；她透露兩人的對話其實超級簡單，只是把最真實的狀態攤開來，卻意外變成她最大的心靈支柱。曾之喬也說並不是故意不讓身邊的人知道自己難受，只是當時老公每天忙到半夜才收工，希望他可以快點休息，加上比較習慣面對面聊天，也因為這樣，她才發現原來跨出那一步告訴對方自己的脆弱，比想像中更需要練習，也更需要勇氣。11月17日的壽星不只有曾之喬！還有韓國歌手EricNam、日本演員鈴木美妃、台灣藝人唐志中、日本男團TOKIO成員城島茂、韓國男團GOT7成員金有謙，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！